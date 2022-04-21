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Питерец.ру » События в мире » Макрон спорит с претендентом на пост президента Франции Ле Пеном в жарких теледебатах

Макрон спорит с претендентом на пост президента Франции Ле Пеном в жарких теледебатах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Президент Франции Эммануэль Макрон и его крайне правый соперник Марин Ле Пен столкнулись в среду вечером в ходе теледебатов

Президент Франции Эммануэль Макрон и его крайне правый соперник Марин Ле Пен столкнулись в среду вечером в ходе теледебатов, которые обнажили их разногласия, поскольку они готовятся к противостоянию во втором туре президентских выборов в воскресенье.
Действующий президент-центрист превзошел знакомую мелодию крупных инвестиций во французскую промышленность и бескомпромиссной приверженности Европейскому союзу. Ле Пен, лидер ультраправой партии «Национальное объединение», представила себя голосом общества, борющегося с кризисом стоимости жизни.
Ле Пен, проигравшая Макрону во втором туре 2017 года, сказала, что она «обязана быть представителем народа» и пообещала быть «президентом суверенитета».

«Моя абсолютная задача на ближайшие пять лет — вернуть французам их деньги», — сказала она, повторив свое предвыборное обещание снизить НДС (налог на добавленную стоимость) на энергию и топливо.

Отношения кандидатов с Россией вызвали бурный обмен мнениями во время почти трехчасовых дебатов, транслировавшихся на TF1 и France 2, когда Макрон упомянул кредит российскому банку, который партия Ле Пен все еще выплачивает.

«Вы разговариваете не с другими лидерами, вы разговариваете со своим банкиром, когда разговариваете с Россией. Вот в чем проблема, миссис Ле Пен, — сказал он.

Ле Пен долгое время был ярым поклонником президента России Владимира Путина, который теперь считается на Западе изгоем из-за его неспровоцированного нападения на Украину. Ле Пен посетила российского лидера во время ее президентской кампании 2017 года, но на этот раз она была вынуждена выбросить рекламный буклет с фотографией ее и Путина, сделанной во время этой поездки.

Предыдущая неприязнь Ле Пен к НАТО — однажды она пообещала вывести Францию ​​из альянса — также может быть проблемой, поскольку недавние опросы показывают, что большинство опрошенных поддерживают участие Франции.
Что касается Украины, Ле Пен полностью поддержала материальную поддержку страны со стороны своего оппонента, а также санкции против России, за исключением запрета на импорт российской нефти и газа.

«Я не думаю, что это правильный метод, это не то, что на самом деле навредит России. И прежде всего это нанесет огромный вред французскому народу», — сказала она.

Макрон добавил, что Россия придерживается «самоубийственного» курса действий в Украине, хотя он отказался назвать действия Москвы в стране «геноцидом», что вызвало приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать и лично увидеть доказательства.

Источник: CNN
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