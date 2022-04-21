Макрон спорит с претендентом на пост президента Франции Ле Пеном в жарких теледебатах

Президент Франции Эммануэль Макрон и его крайне правый соперник Марин Ле Пен столкнулись в среду вечером в ходе теледебатов, которые обнажили их разногласия, поскольку они готовятся к противостоянию во втором туре президентских выборов в воскресенье.
Действующий президент-центрист превзошел знакомую мелодию крупных инвестиций во французскую промышленность и бескомпромиссной приверженности Европейскому союзу. Ле Пен, лидер ультраправой партии «Национальное объединение», представила себя голосом общества, борющегося с кризисом стоимости жизни.
Ле Пен, проигравшая Макрону во втором туре 2017 года, сказала, что она «обязана быть представителем народа» и пообещала быть «президентом суверенитета».
Отношения кандидатов с Россией вызвали бурный обмен мнениями во время почти трехчасовых дебатов, транслировавшихся на TF1 и France 2, когда Макрон упомянул кредит российскому банку, который партия Ле Пен все еще выплачивает.
Ле Пен долгое время был ярым поклонником президента России Владимира Путина, который теперь считается на Западе изгоем из-за его неспровоцированного нападения на Украину. Ле Пен посетила российского лидера во время ее президентской кампании 2017 года, но на этот раз она была вынуждена выбросить рекламный буклет с фотографией ее и Путина, сделанной во время этой поездки.
Предыдущая неприязнь Ле Пен к НАТО — однажды она пообещала вывести Францию из альянса — также может быть проблемой, поскольку недавние опросы показывают, что большинство опрошенных поддерживают участие Франции.
Что касается Украины, Ле Пен полностью поддержала материальную поддержку страны со стороны своего оппонента, а также санкции против России, за исключением запрета на импорт российской нефти и газа.
Макрон добавил, что Россия придерживается «самоубийственного» курса действий в Украине, хотя он отказался назвать действия Москвы в стране «геноцидом», что вызвало приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать и лично увидеть доказательства.