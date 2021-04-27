Путин и Макрон в телефонной беседе говорили о здоровье Навального

Российский глава Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели телефонную беседу, в которой, среди прочего, затрагивался вопрос о состоянии здоровья политика Алексея Навального, пишет газета Le Figaro .

Макрон, делится издание, выразил "свою серьезную озабоченность" по данному поводу, призвав Путина "уважать" права оппозиционера.

Также политики подискутировали о высылке из России ряда иностранных дипломатов, произошедшей на фоне "шпионского" скандала.

Кроме того, французский лидер попросил Путина отозвать войска от границы с Украиной и не эскалировать ситуацию в ДНР и ЛНР.

Кремль подтвердил факт разговора с Парижем. В свою очередь, в аппарате главы РФ отметили, что Путин "обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения" и "подчеркнул абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений".