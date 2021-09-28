В президент Франции бросили яйцом из толпы в Лионе

Президент Франции Эммануэль Макрон был ранен яйцом во время еды в Лионе в понедельник.

Яйцо «отскочило от плеча Макрона и лопнуло об пол прямо передо мной», - сказала CNN Флоренс Лаго, журналист французского издания Lyon Mag.

Lyon Mag поделился видео инцидента на ярмарке продуктов питания и гостеприимства SIRHA в своем аккаунте в Twitter. В ролике видно, как яйцо отскакивает от плеча Макрона, а затем камера показывает, как чиновники задерживают мужчину из толпы.

Мотивация инцидента остается неясной. Лаго сказала, что видела, как молодой человек бросил яйцо, но не слышала, чтобы он что-то кричал. По ее словам, сотрудники службы безопасности немедленно вывели мужчину из помещения.

Представитель Елисейского дворца, который был с Макроном в то время, сказал CNN, что инцидент раздувается.

«Президент гулял часа два, его тепло встретили, все было спокойно. Об этом нечего сказать, потому что это не мешало ему ходить », - сказал представитель, добавив:« Я был рядом с президентом, могу сказать, что это не история».

Макрон ранее был атакован яйцом в 2017 году, когда он был кандидатом в президенты. В этом инциденте яйцо треснуло его головой.

В июне этого года мужчина из толпы ударил его по лицу, когда он выступал перед публикой во время визита в юго-восточную Францию. Служба безопасности Макрона быстро вмешалась, схватив мужчину и оттащив президента от барьера для толпы.

Поскольку до президентских выборов во Франции осталось меньше года, Макрон ведет наступление на избирателей. В июне его партия плохо выступила на региональных выборах, за которыми внимательно следили в преддверии президентских выборов в апреле следующего года. Однако, учитывая низкую явку избирателей, политологи заявили, что делать выводы сложно.