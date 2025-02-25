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В Южной Корее обрушился путепровод на шоссе, погибли по меньшей мере четверо строителей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
По меньшей мере четверо строителей погибли и еще шестеро получили ранения в результате обрушения автомобильной эстакады в Южной Корее

По меньшей мере четверо строителей погибли и еще шестеро получили ранения в результате обрушения автомобильной эстакады во вторник утром в Южной Корее. Среди погибших двое граждан Китая.

Пятеро из пострадавших в результате аварии были серьезно ранены в Чхонане, к югу от столицы Сеула, сообщили СМИ представители пожарной службы Ансана.

Телекомпания YTN опубликовала запись с видеорегистратора, на которой видно, как высокий настил эстакады внезапно рушится и падает на дорогу внизу.

Обширная дорожная сеть все еще строится, и вокруг строительной площадки не было ни одного легкового автомобиля.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел и безопасности Ко Ки Дон срочно приказал соответствующим ведомствам, включая пожарное управление и полицию, “мобилизовать все имеющееся оборудование и персонал для спасательных работ, обеспечивая при этом безопасность пожарных”, - говорится в пресс-релизе министерства.

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