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Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 30 человек погибли, 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане

По меньшей мере 30 человек погибли, 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 30 человек погибли и 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане

По меньшей мере 30 человек погибли и 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане в воскресенье, сообщила Пакистанская железная дорога.

После того, как в воскресенье Hazara Express сошел с рельсов недалеко от Навабшаха в южной провинции Синд в Пакистане, предпринимаются усилия по оказанию помощи, сообщил CNN представитель компании Бабар Раза.

Он направлялся из Карачи в Хавельян.

По словам Разы, людей освобождают из-под обломков, и к месту происшествия направляются два поезда помощи.

По словам министра железных дорог Пакистана Хаваджи Саада Рафика, причина крушения будет установлена ​​«после тщательного расследования».

Выступая перед журналистами в Лахоре, министр сказал, что «соответствующим должностным лицам было поручено выяснить все возможности».

Железнодорожная система Пакистана имеет плохие показатели безопасности, а серия несчастных случаев со смертельным исходом в последние годы является трагическим напоминанием об устаревающей инфраструктуре страны и стандартах безопасности.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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