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Питерец.ру » События в мире » В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек

В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Рано утром в среду на юге Китая обрушилось шоссе, в результате чего автомобили рухнули с холма и погибли десятки людей

Рано утром в среду на юге Китая обрушилось шоссе, в результате чего автомобили рухнули с холма и погибли десятки людей, сообщают китайские государственные СМИ.

По данным государственной телекомпании CCTV, по меньшей мере 36 человек погибли в результате обрушения участка скоростной автомагистрали, соединяющей город Мэйчжоу с уездом Дабу в провинции Гуандун.

Около 23 автомобилей были обнаружены в ходе спасательных работ в четверг, а 30 раненых остаются в больнице в стабильном состоянии, сообщает CCTV.

Правительство провинции Гуандун направило спасательные силы численностью около 500 человек, сообщила государственная телекомпания.

Как сообщили чиновники государственному информационному агентству Синьхуа, более 184 квадратных метров шоссе разрушено.

На снимках, сделанных после рассвета, видны автомобили, скопившиеся на дне оврага.

В последние недели Южный Китай подвергся проливным дождям.

В Гуандуне, экономическом центре с населением 127 миллионов человек, произошло масштабное наводнение, которое вынудило более 110 000 человек переехать, сообщают государственные СМИ со ссылкой на местное правительство.

В результате наводнений в Гуандуне погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе спасатель, сообщило в понедельник агентство Синьхуа. По меньшей мере 10 человек остаются пропавшими без вести, добавил он.

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