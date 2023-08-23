16 человек погибли и 36 получили ранения в результате крушения автобуса с мигрантами и местными жителями в Мексике

По данным официальных лиц, по меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате крушения автобуса во вторник на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной Мексике.

Автобус, в котором находились местные жители и мигранты, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе недалеко от границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.

В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе один несовершеннолетний. Пострадавшие были доставлены в больницы Пуэблы для оказания медицинской помощи.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет экспертное расследование, чтобы выяснить, какие события привели к катастрофе, и определить, следует ли привлечь кого-либо к ответственности.

«Я поручил главам соответствующих органов сотрудничать и оказывать поддержку пострадавшим», — заявил губернатор Оахаки Саломон Хара Крус в X, официально известном как Twitter. «Мы обнимаем и соболезнуем семьям погибших, которым мы также окажем всю нашу поддержку».

Министерство внутренних дел Пуэблы заявило, что оно общается с федеральными правительственными учреждениями и властями штатов по поводу того, как лучше всего поддержать жертв.