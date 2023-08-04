По меньшей мере 14 человек ранены в результате поножовщины и тарана автомобиля недалеко от Сеула

По меньшей мере 14 человек получили ранения в четверг после того, как мужчина въехал на автомобиле в пешеходов, а затем устроил поножовщину возле станции метро в городе Соннам, к югу от Сеула.

Девять человек получили ножевые ранения на месте, еще пятеро получили ранения после того, как подозреваемый въехал на автомобиле в пешеходную дорожку перед нападением с ножом, сообщил в своем заявлении в Facebook член правительства провинции Кёнгидо Ли Ки Ин.

По данным пожарной службы Кёнгидо, из 14 раненых 12 серьезно ранены, а два человека получили легкие ранения.

По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, полиция арестовала подозреваемого через 10 минут после того, как было подано сообщение об этом инциденте.

Всего несколько дней назад один человек был убит, а другие получили ранения в результате еще одного нападения с ножом в Сеуле. Однако такие инциденты редки в Южной Корее, где насильственные преступления невелики.