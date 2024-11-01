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Питерец.ру » События в мире » Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань

Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань, это самый крупный шторм, обрушившийся на остров с 1996 года.

Сильные дожди и сильный ветер обрушились на Тайвань в четверг, когда самый крупный шторм, обрушившийся на остров за почти три десятилетия, обрушился на его юго-восточное побережье, убив по меньшей мере одного человека и ранив десятки.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах (JTWC), тайфун «Конг-рей» достиг скорости ветра, приближающегося к 200 километрам в час, что эквивалентно урагану 3-й категории в Атлантике.

Радиус максимального ветра в Конг-ре (то есть на расстоянии самых сильных ветров от его центра) в среду вечером составил 320 километров (почти 200 миль), что сделало его самым сильным штормом, обрушившимся на Тайвань со времен тайфуна «Трава» в 1996 году, сказал Чан Чун-яо. синоптик Центрального управления погоды острова (CWA).

По данным Центрального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям (CEOC) Тайваня, по меньшей мере двое погибли и более 500 получили ранения в результате урагана.

56-летняя женщина погибла в результате падения дерева во время поездки на машине в центральном округе Наньтоу, а 48-летний мужчина скончался в четверг вечером после того, как его сбил электрический столб, упавший во время тайфуна в Тайбэй.

Накануне мощного шторма местные власти приказали временно закрыть офисы и школы, а Тайвань приостановил торговлю на своем фондовом рынке.

Тайвань, как правило, имеет успешный опыт реагирования на крупные тайфуны, хотя отдаленные деревни в более горных регионах могут быть особенно уязвимы для оползней.

Военные Тайваня привлекли более 34 000 солдат в режим ожидания для оказания помощи в спасательных работах, а более 8600 человек были эвакуированы из районов повышенного риска в среду, сообщил CEOC.

По данным Управления гражданской авиации Тайваня, более 500 рейсов, в том числе 300 международных, были отменены, а все паромные перевозки на отдаленные острова Тайваня приостановлены. По словам железнодорожного оператора, высокоскоростные железнодорожные перевозки работают с ограниченной пропускной способностью, а метрополитен Тайбэя заявил, что приостановил движение на открытых участках.

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