Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору

Филиппины объявили чрезвычайную тревогу в связи с приближением супертайфуна «Нору».

Шторм, известный в местном масштабе как супертайфун Кардинг, достиг статуса супертайфуна рано утром в воскресенье по местному времени на Филиппинах после внезапного усиления.

«Протокол максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования был активирован в Метро Маниле, Центральном Лусоне, Калабарзоне, Мимаропе и регионе Бикол», — заявил Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению ими.

Он призвал общественность быть осторожными, добавив, что в ближайшие 18 часов ожидается сильный ветер.

Ожидается, что тайфун обрушится на северную часть Кесона или южную часть Авроры вечером, сообщило Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (PAGASA) в прямом эфире ежечасного телевизионного бюллетеня.

Он сказал, что не исключает более раннего выхода на сушу на островах Полилло во второй половине дня.

Школы во многих городах, включая Мунтинлупа-Сити и Аврора, приостановили занятия на понедельник, 26 сентября, из-за приближающегося шторма.

По данным CNN Weather, в Нору сейчас дует ветер, равный урагану 5-й категории в США.

Ожидается, что в течение следующих 24 часов в Лусон принесут большие волны и штормовые нагоны, проливные дожди и ветер со скоростью более 200 км/ч (124 миль в час).

PAGASA выпустила четвертый уровень предупреждения для островов Полилло в ожидании значительного ущерба, который может быть нанесен штормом.

Предупреждение поступило после того, как шторм быстро усилился рано утром в воскресенье.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах заявил, что он превратился из тайфуна со скоростью 140 км/ч (85 миль в час) в супертайфун со скоростью 250 км/ч (155 миль в час) всего за шесть часов.

PAGASA также выпустила предупреждения второго и третьего уровня для большей части Лусона, включая метро Манилы.