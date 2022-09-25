ента новостей

18:23
Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре
15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
12:47
Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору
12:35
Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова
12:28
Кубинцы примут решение об однополых браках на национальном референдуме
12:02
В Петербурге студент ЛЭТИ выбросился из окна
18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
18:19
В Петербурге задержан житель Узбекистана за хищение 7 тонн овощей
17:33
В Кудрово подростка ударили по голове самокатом
17:28
В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»
17:21
Пример патриотизма: Клинцевич отметил важную роль «вагнеровца» Нагина борьбе с врагом
15:19
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
15:13
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
14:51
В Калининском районе иномарка сбила 16-летнего пешехода
13:04
В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин
11:57
Доллар обрушит сам себя
11:13
Toyota окончательно уходит
11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
10:54
В Ленобласти "Опель" вылетел в кювет и врезался в деревно, водитель погиб
10:46
Где узнать про мобилизацию?
18:19
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце
16:48
Доклады студентов СПбГМТУ на молодежной сессии OMR-2022 удостоены дипломов трех степеней
16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
16:40
Мониторинг вместо реставрации: ВООПИиК и КГИОП придумали курсы для градозащитников
16:39
Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках
15:20
На севере Петербурга избили мужчину
13:15
Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти
13:07
В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору

Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору

0
104
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Филиппины объявили чрезвычайную тревогу в связи с приближением супертайфуна «Нору».

Филиппины объявили чрезвычайную тревогу в связи с приближением супертайфуна «Нору».

Шторм, известный в местном масштабе как супертайфун Кардинг, достиг статуса супертайфуна рано утром в воскресенье по местному времени на Филиппинах после внезапного усиления.

«Протокол максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования был активирован в Метро Маниле, Центральном Лусоне, Калабарзоне, Мимаропе и регионе Бикол», — заявил Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению ими.

Он призвал общественность быть осторожными, добавив, что в ближайшие 18 часов ожидается сильный ветер.

Ожидается, что тайфун обрушится на северную часть Кесона или южную часть Авроры вечером, сообщило Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (PAGASA) в прямом эфире ежечасного телевизионного бюллетеня.

Он сказал, что не исключает более раннего выхода на сушу на островах Полилло во второй половине дня.

Школы во многих городах, включая Мунтинлупа-Сити и Аврора, приостановили занятия на понедельник, 26 сентября, из-за приближающегося шторма.

По данным CNN Weather, в Нору сейчас дует ветер, равный урагану 5-й категории в США.

Ожидается, что в течение следующих 24 часов в Лусон принесут большие волны и штормовые нагоны, проливные дожди и ветер со скоростью более 200 км/ч (124 миль в час).

PAGASA выпустила четвертый уровень предупреждения для островов Полилло в ожидании значительного ущерба, который может быть нанесен штормом.

Предупреждение поступило после того, как шторм быстро усилился рано утром в воскресенье.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах заявил, что он превратился из тайфуна со скоростью 140 км/ч (85 миль в час) в супертайфун со скоростью 250 км/ч (155 миль в час) всего за шесть часов.

PAGASA также выпустила предупреждения второго и третьего уровня для большей части Лусона, включая метро Манилы.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-12-2021, 12:43
Число погибших от супертайфуна Рай на Филиппинах выросло до 208 человек
17-12-2021, 12:07
Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины
16-12-2021, 13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
21-12-2021, 12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти
2-10-2019, 08:10
Как город пережил шторм
1-11-2012, 23:43
В Пятницу ожидается сильный ветер

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
0
74
Сегодня, 14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
0
170
Вчера, 18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
0
116
Вчера, 17:28
В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»
Наверх