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Питерец.ру » События в мире » На Филиппинах тайфун Доксури унес жизни по меньшей мере пяти человек

На Филиппинах тайфун Доксури унес жизни по меньшей мере пяти человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Власти Филиппин заявили, что в среду мощный тайфун привел к масштабным наводнениям и оползням, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.

Власти Филиппин заявили, что в среду мощный тайфун привел к масштабным наводнениям и оползням, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.

По данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими, тайфун Доксури, известный на Филиппинах как Эгай, вызвал наводнения в пяти регионах и более десятка оползней, вызванных дождями.

Агентство сообщило, что одна жертва была убита в центральном районе Калабарзон и четверо — в горном районе Кордильеры, еще два человека получили ранения в других частях страны.

Шторм обрушился на берег в 3:10 утра по местному времени (15:10 по восточному времени) недалеко от отдаленного северного острова Фуга, сообщило филиппинское бюро погоды Pagasa.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, хотя он ослаб из-за силы супертайфуна, Доксури прибыл с ветром около 220 километров в час (140 миль в час), что эквивалентно атлантическому урагану 4-й категории.

Пагаса предупредил, что в некоторых районах Лусона, крупнейшего и самого густонаселенного острова Филиппин, ожидаются сложные и опасные для жизни погодные условия, поскольку страну охватили проливные дожди.

Пасгаса сказал, что тайфун вылил до 16 дюймов (0,4 метра) дождя, с потенциалом достичь 20 дюймов (0,5 метра) из его 680-километровой (420-мильной) дождевой полосы.

Власти также предупредили о приливных волнах высотой до 3 метров (почти 10 футов).

Местные органы власти во вторник начали эвакуацию некоторых людей, живущих на пути шторма, в ожидании скорости ветра, достигающей 200 км/ч (124 мили в час).

Губернатор провинции Кагаян, которая приостановила работу школ и закрыла офисы, заявила, что к вечеру вторника более 12 000 человек были эвакуированы из прибрежных и горных городов.

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