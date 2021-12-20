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Число погибших от супертайфуна Рай на Филиппинах выросло до 208 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 208 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после сильнейшего тайфуна

По меньшей мере 208 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома после сильнейшего тайфуна, обрушившегося на Филиппины в этом году, разрушившего весь архипелаг, вызвав широкомасштабные разрушения и наводнения.
Супертайфун Рай, известный как Одетта, в четверг достиг берега острова Сиаргао, популярного туристического направления и места для серфинга на центрально-восточном побережье. Первоначально в нем дул ветер до 260 километров (160 миль) в час, что эквивалентно шторму 5-й категории.
Рай опустошал общины, прорывая дома, ломая деревья и электрические столбы, когда он двигался на запад через Филиппины.

Ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения поисково-спасательных операций после того, как они изначально были затруднены из-за отключения электроэнергии и связи.

Национальная полиция Филиппин сообщила, что по состоянию на понедельник 52 человека пропали без вести, а еще 239 человек получили «серьезные травмы».
Около 75% домов в провинции Бохол в регионе Центральные Висайи повреждены, сказал на пресс-конференции в понедельник Касиано Монилья, помощник секретаря Управления гражданской обороны. По его словам, по крайней мере в 227 городах и муниципалитетах отключили электричество, а 25 рейсов были отменены.
По словам Мониллы, оценочная стоимость ущерба составляет более 4,5 миллионов долларов.

Аэрофотоснимки, опубликованные филиппинской береговой охраной, показывают масштабы повреждений в провинции Негрос-Оксиденталь в регионе Западные Висайи. После проливного дождя дороги и поля можно увидеть затопленными на многие мили в каждом направлении.
Рабочие продирались по бедрам через паводковые воды, чтобы эвакуировать граждан из районов, пострадавших от стихийных бедствий. Как сообщил в пятницу представитель Национального совета по снижению риска бедствий и управлению, около 332 000 человек были эвакуированы из своих домов.
Шторм поразил несколько густонаселенных районов, в том числе Себу, город с населением почти 1 миллион человек.
Более 30 линий электропередачи вышли из строя в Висайях и Минданао - двух из трех основных островных групп страны, где проживает более 45 миллионов человек.
Многие здания были разрушены в нескольких сильно пострадавших районах. Было замечено, как жители карабкаются через грязь и мусор, чтобы спасти все, что они могли, из своих поврежденных домов.

Рай был 15-м штормом, обрушившимся на Филиппины в этом году. Его интенсивность уменьшилась и теперь представляет собой тайфун с максимальной скоростью ветра 165 километров (103 миль) в час, что эквивалентно шторму категории 2.
В настоящее время шторм проходит у берегов Вьетнама в Южно-Китайском море и, как ожидается, будет еще больше ослабевать по мере приближения к Хайнаню, Китай, в течение следующих 24 часов.

Источник: CNN
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