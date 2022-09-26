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Питерец.ру » События в мире » Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек

Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Пятеро спасателей погибли в результате тайфуна Нору, который в воскресенье обрушился на Филиппины

Пятеро спасателей погибли в результате тайфуна Нору, который в воскресенье обрушился на Филиппины и, по прогнозам, снова наберет силу, прежде чем обрушиться на Вьетнам во вторник.

Тайфун, известный в местном масштабе как Тайфун Кардинг, быстро усиливался с субботы по воскресенье, прибыв в виде супертайфуна с максимальной продолжительной скоростью ветра 240 километров в час (около 150 миль в час).

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах США, в воскресенье он взорвал главный остров Лусон, а в понедельник ослаб до максимальной скорости ветра 167 километров в час (104 мили в час), что эквивалентно тайфуну категории 2.

По словам Ричарда Гордона, председателя Филиппинского Красного Креста, правительство обнаружило тела пятерых спасателей, погибших в северной провинции Булакан.

Он сказал, что оползни ожидаются в более сельских и горных районах, что усиливает опасения по поводу новых жертв.

На фотографиях из Лусона видно, как жители пробираются через паводковые воды на уровне груди, чтобы вынести свои вещи из своих затопленных домов.

Другие показали ряды палаток, установленных в школах и спортзалах, которые использовались в качестве центров эвакуации, где 13 600 семей отступили, чтобы избежать наводнения, сказал Гордон. На изображениях и видео с острова видны разрушенные дома и мусор, усеивающий дорогу.

На данный момент Красный Крест мобилизовал 2000 добровольцев в пострадавших районах для доставки продовольствия и других предметов первой необходимости.

Школы и предприятия были закрыты в Лусоне в понедельник, и президент Фердинанд Маркос приказал доставить грузы по воздуху и предоставить оборудование для очистки наиболее пострадавшим общинам.

«Мы можем отступить, когда большинство эвакуированных уже вернутся домой», — сказал Маркос на пресс-конференции с официальными лицами по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник.

В настоящее время Нору удаляется от острова Лусон, и, по прогнозам, он снова усилится, прежде чем во вторник достигнет побережья Вьетнама.

По словам официальных лиц, Лусон, на долю которого приходится более двух третей экономики и примерно половина 110-миллионного населения страны, начал операции по очистке, поскольку наводнения в столичном регионе начали стихать.

Маркос, который проведет воздушную инспекцию позже в понедельник, также приказал чиновникам обеспечить аварийное электроснабжение двух провинций к северу от столицы, Авроры и Нуэва-Эсиха, которые остались без электричества.

По данным службы мониторинга интернет-соединения Netblocks, несколько регионов «пострадали от перебоев в Интернете, связанных с отключением электроэнергии после того, как супертайфун Нору обрушился на сушу».

Источник: CNN
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