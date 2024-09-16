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Питерец.ру » События в мире » Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения

По меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения, сообщила в воскресенье Служба исправительных учреждений Нигерии.

«Наводнение разрушило стены исправительных учреждений, в том числе изолятора строгого режима Майдугури (MSCC), а также жилых помещений в городе», — заявил представитель службы Абубакар Умар.

По словам Умара, по меньшей мере 281 заключенному удалось сбежать, пока их переводили в «безопасное и надежное учреждение», а семеро из них были позже пойманы.

Умар сказал, что службе были известны личности беглецов, включая их биометрические данные, и сделали эту информацию «доступной для общественности».

По его словам, поиски заключенных продолжаются.

Согласно последним данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны NEMA, несколько недель наводнений по всей Нигерии привели к гибели 229 человек и перемещению более 386 000 человек.

Северная Нигерия больше всего пострадала от наводнений. Штат Борно находится на северо-востоке страны.

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