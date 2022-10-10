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Наводнение затапливает целые дома в Нигерии. По меньшей мере 80 человек погибли при попытке к бегству

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Наводнение затапливает целые дома в Нигерии. По меньшей мере 80 человек погибли при попытке к бегству

Семьдесят шесть человек погибли, когда их лодка перевернулась, когда они пытались спастись от опасного паводка, затопившего южную часть Нигерии.

Лодка, на борту которой находились более 80 человек, перевернулась в юго-восточном штате Анамбра в пятницу, когда люди отчаянно пытались спастись от наводнения, которое достигло высоты крыш.

По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны (NEMA), недавнее наводнение в этом районе привело к перемещению до 600 000 человек.

По данным NEMA, в прошлом месяце кризис наводнений в Нигерии был катастрофическим в этом году, в результате которого погибло не менее 300 человек и пострадало более полумиллиона человек. NEMA предупредило о более катастрофических наводнениях в штатах, расположенных вдоль русел рек Нигер и Бенуэ, объяснив это тем, что ожидается переполнение трех переполненных водохранилищ Нигерии.

Трагедия в Анамбре следует за разрушительными последствиями наводнения, которое неделю назад прокатилось по территории соседнего северо-центрального штата Коги, оставив здания под водой, уровень которой поднялся до уровня, невиданного за десятилетие, по словам представителей Когиского общества Красного Креста.

Сообщается, что по меньшей мере шесть человек, в том числе малыш, погибли в наиболее пострадавшем районе Коги Ибаджи, который, по словам губернатора штата Яхая Белло, был «на 100% под водой».

Белло назвал наводнение «гуманитарной трагедией» в своем обращении 1 октября.

Коги расположен примерно в 200 километрах от столицы Нигерии Абуджи. Столица Коги, Локоджа, является местом слияния крупнейших рек Западной Африки, Нигера и Бенуэ.

«Поскольку две крупные реки встречаются в Локодже, они захлестнули берега реки Нижний Нигер, отсюда и наводнение», — сказал CNN эколог Сими Адеодун.

«Сейчас затоплена не только Локоджа, но и большинство прибрежных населенных пунктов вдоль берегов реки Бенуэ в штате Насарава… и реки Нигер, пересекающей границу между штатами Квара и Нигер». он сказал.

Общество Красного Креста Коги заявило: «Многие люди в Локойе остались без крова… поскольку дома были затоплены наводнением», добавив, что некоторые основные дороги в столице были затоплены.

«Дороги служили связующим звеном между северно-центральной и южной частями страны», — говорится в сообщении. «И многие пассажиры оказались в затруднительном положении».

Красный Крест сообщил CNN, что некоторые из погибших в Ибаджи также погибли в результате крушения лодки, когда они плыли на каноэ по паводковым водам.

Белло сказал, что пострадали девять районов вдоль Нигера и Бенуэ.

Источник: CNN
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