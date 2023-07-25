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Питерец.ру » События в мире » Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе

Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Министр юстиции Новой Зеландии Кири Аллан подал в отставку после возбуждения уголовного дела в связи с автомобильной аварией

Министр юстиции Новой Зеландии Кири Аллан подал в отставку после возбуждения уголовного дела в связи с автомобильной аварией, заявил в понедельник премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Аллан попала в автокатастрофу на параде Эванс-Бей в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, в воскресенье вечером, сказала Хипкинс, добавив, что она была взята под стражу и освобождена в час ночи по местному времени в понедельник утром.

По словам Хипкинса, полиция Новой Зеландии обвинила Аллана в «неосторожном использовании автомобиля и отказе сопровождать полицейского», а также выдала уведомление о нарушении за избыток алкоголя в выдыхаемом воздухе. Заявление полиции подтвердило обвинения.

По сообщению Newshub, филиала CNN, Аллан заявила в своем заявлении в понедельник, что за последние недели она «столкнулась с рядом личных трудностей».

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