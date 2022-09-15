Женщина арестована в Южной Корее по делу об убийстве двух детей, найденных в чемоданах в Новой Зеландии

42-летняя женщина, предположительно мать двоих детей, чьи останки были найдены в чемоданах, купленных на складе в Новой Зеландии, арестована в связи с их предполагаемыми убийствами.
Женщина, личность которой не установлена, была арестована рано утром в четверг по местному времени в юго-восточном городе Ульсан, сообщил CNN представитель южнокорейской полиции.
Сотрудник полиции подтвердил, что арестованная женщина является той самой женщиной, которая, согласно более ранним сообщениям полиции, является матерью детей, которая прибыла в Южную Корею несколько лет назад и с тех пор не покидала страну.
В заявлении полиции Новой Зеландии говорится, что они запросили ордер на арест женщины в соответствии с договором страны об экстрадиции с Южной Кореей и подали заявку на ее экстрадицию в Новую Зеландию для предъявления обвинений.
Женщина останется под стражей до завершения процесса экстрадиции, добавил Вааэлуа. Личность женщины не разглашается, чтобы не идентифицировать детей.
Власти Южной Кореи подтвердили в прошлом месяце, что женщина родилась в Южной Корее и получила гражданство Новой Зеландии «давно».
Теперь Высокий суд Сеула в течение двух месяцев примет решение об экстрадиции женщины в Новую Зеландию.
Полиция Новой Зеландии начала расследование убийства в прошлом месяце после того, как семья из Южного Окленда сообщила, что обнаружила человеческие останки в чемоданах, которые они купили на онлайн-аукционе в хранилище.
По данным новозеландской полиции, дети, которым, вероятно, было от 5 до 10 лет, могли быть мертвы около трех-четырех лет.
В то время полиция подчеркнула, что семья, купившая чемоданы, не находится под следствием.