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Питерец.ру » События в мире » Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс претендует на пост премьер-министра

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс претендует на пост премьер-министра

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146
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Крис Хипкинс, министр образования Новой Зеландии, претендует на замену Джасинды Ардерн на посту премьер-министра

Крис Хипкинс, министр образования Новой Зеландии, претендует на замену Джасинды Ардерн на посту премьер-министра после ее шокирующего заявления об отставке ранее на этой неделе.

Хипкинс стал единственным кандидатом, выдвинутым в лидеры правящей Лейбористской партии в субботу утром.

Закрытое собрание Лейбористской партии должно собраться в воскресенье, чтобы официально утвердить и утвердить Хипкинса в качестве лидера, сказал партийный кнут Дункан Уэбб.

Ожидается, что следующие всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября.
Хипкинс — профессиональный политик, который вошел в парламент в 2008 году и стал нарицательным, возглавив управление пандемией Новой Зеландии в качестве министра реагирования на Covid-19 в кабинете Ардерна. Помимо того, что он министр образования, он также является министром полиции и государственной службы, а также лидером палаты представителей.

Выступая перед журналистами после того, как в 9 часов утра по местному времени в столице Веллингтоне завершилось выдвижение кандидатур, он сказал, что стремится достичь консенсуса о том, кто «лучше всего возглавит Лейбористскую партию и, следовательно, Новую Зеландию вперед».

«Я абсолютно польщен и польщен, — сказал он, а затем добавил, — в этом процессе еще многое предстоит сделать. Завтра еще собрание и голосование, и я не хочу забегать слишком далеко вперед».

Далее министр поблагодарил членов своей партии, сказав, что «мы прошли через этот процесс с единством и будем продолжать это делать».

Он обязался руководить страной «сильным, стабильным и единым», но предупредил, что впереди ждут проблемы.

«Я признаю, что в данный момент мы переживаем некоторые экономические потрясения, и нам придется пройти через них», — сказал он.

Хипкинс также сказал журналистам, что он «невероятно оптимистичен в отношении будущего Новой Зеландии» и «действительно с нетерпением ждет работы». Я чувствую прилив сил и энтузиазм».

Источник: CNN
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