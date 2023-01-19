Лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отставке перед предстоящими выборами

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг, что она будет стоять в стороне от нового лидера в течение нескольких недель, заявив, что не верит, что у нее хватит сил добиваться переизбрания на октябрьских выборах.

Выступая на пресс-конференции, Ардерн сказала, что срок ее полномочий истекает к 7 февраля, когда она ожидает, что новый премьер-министр от лейбористской партии будет приведен к присяге, хотя «в зависимости от процесса, который может быть проведен раньше».

«Решение было моим собственным, — сказала Ардерн. «Руководство страной — это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо мог иметь, но также и самая сложная. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе для тех незапланированных и неожиданных задач».

«У меня больше нет достаточного количества жидкости в баке, чтобы выполнять работу должным образом», — добавила она.

Когда Ардерн стала премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет, она была третьей женщиной-лидером Новой Зеландии и одним из самых молодых лидеров в мире. В течение года она родила в офисе, став вторым мировым лидером, когда-либо сделавшим это.

Она была переизбрана на второй срок в 2020 году, и эта победа была поддержана подходом ее правительства к пандемии Covid-19 «действовать жестко и рано», когда Новая Зеландия ввела одни из самых строгих пограничных правил в мире, разделяя семьи и закрывая двери. почти все иностранцы в течение почти двух лет.

В четверг Ардерн откровенно рассказала о потерях, которые понесла эта работа, и рассказала о различных кризисах, с которыми столкнулось ее правительство, включая как пандемию, так и теракт в Крайстчерче в 2019 году, в результате которого погиб 51 человек в двух мечетях.

Атака стала решающим моментом в руководстве Ардерн, и ее быстрый ответ заслужил всеобщую похвалу. Она быстро провела реформы закона об оружии, надела хиджаб, чтобы продемонстрировать свое уважение к мусульманской общине, и публично заявила, что никогда не назовет имя предполагаемого нападавшего.

«Единственный интересный аспект, который вы найдете, заключается в том, что после шести лет больших испытаний я человек. Политики тоже люди», — сказала она. «Мы отдаем все, что можем, пока можем, а потом пришло время. А мне пора».

Ардерн также подчеркнула достижения, достигнутые за время ее пребывания в должности, в том числе законодательство об изменении климата и детской бедности.

«Я бы не хотел, чтобы последние пять с половиной лет были посвящены только проблемам. Для меня это также было связано с прогрессом», — сказала она.

Брайс Эдвардс, политолог из Веллингтонского университета Виктории в Новой Зеландии, назвал отставку Ардерна «шокирующей», но не полной неожиданностью.