Сторонники Болсонару ворвались в конгресс и президентский дворец Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в воскресенье пообещал наказать сотни сторонников бывшего лидера страны Жаира Болсонару после того, как они штурмовали крупные правительственные здания, разбивая окна и используя мебель для создания баррикад против сил безопасности.

На пресс-конференции Лула охарактеризовал события в столице Бразилии как «варварские» и сказал, что «отсутствие безопасности» позволило «фашистским» сторонникам Болсонару преодолеть барьеры, установленные вооруженными силами перед зданием Конгресса, Верховным судом и Президентский дворец Планалто.

«Эти люди — все, что отвратительно в политике», — сказал он, добавив, что «все люди, которые это сделали, будут найдены и наказаны».

Воскресные кадры показали, как огромные толпы людей в Бразилиа поднимаются по пандусу к зданию Конгресса, где они достигли Зеленой комнаты, расположенной за пределами нижней палаты Палаты Конгресса, сообщил CNN Brasil исполняющий обязанности президента Сената Венециано Витал ду Рого.

Другие СМИ показали, как сторонники Болсонару входят в Верховный суд и президентский дворец, где CNN Brasil показал прибытие полиции по борьбе с беспорядками и бразильских вооруженных сил. Пол здания Конгресса был затоплен после того, как сработала система пожаротушения, когда протестующие попытались поджечь ковер, сообщает CNN Brasil. Дополнительные видеоролики показывают, как протестующие внутри здания принимают подарки, полученные от международных делегаций, и уничтожают произведения искусства.

Написав в Twitter в воскресенье, Болсонару также осудил действия своих сторонников, заявив, что, хотя мирные и законные демонстрации были частью демократии, «грабежи и вторжения в общественные здания, которые происходили сегодня, а также те, которые практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, избежать правила».

Нарушения произошли примерно через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, чье возвращение к власти после 12-летнего перерыва произошло после того, как он победил Болсонару во втором туре выборов 30 октября.

Администрация Болсонару ранее заявляла, что сотрудничает с передачей власти, но ультраправый лидер не стал открыто признавать свое поражение на выборах и уехал из страны в Соединенные Штаты до инаугурации Лулы.

К вечеру воскресенья, через несколько часов после взлома, три здания были очищены от протестующих, сообщает CNN Brasil. По словам губернатора Федерального округа Ибанеиса Роча, арестовано не менее 400 человек.

Арестованные «заплатят за совершенные преступления», — написал Роча в Твиттере, добавив, что они «работают над установлением всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем».

Через несколько часов судья Верховного суда Александр де Мораес отстранил Роша от должности на 90 дней.

Судья также приказал военным демонтировать все лагеря сторонников Болсонару по всей стране в течение 24 часов и приказал полиции арестовать всех протестующих, которые все еще находятся на улицах, согласно постановлению суда.

Командующие вооруженными силами, полиция и министр обороны будут привлечены к ответственности в суде, если лагеря не будут демонтированы, сказал Мораес, добавив, что все дороги должны быть расчищены в понедельник.

Сторонники Болсонару разбили лагерь в столице после его поражения на выборах. Министр юстиции Флавио Дино уполномочил вооруженные силы установить барьеры и охранять здание Конгресса в субботу из-за их продолжающегося присутствия.

Выступая перед журналистами после беспорядков, Дино назвал воскресные события «переворотом» и сказал, что правительство усилит безопасность в столице.

«В Интернете до сих пор есть люди, которые говорят, что собираются продолжать террористические акты. (Но) они не смогут разрушить бразильскую демократию», — добавил он.

Пауло Пимента, министр связи, в воскресенье вечером опубликовал видео пешеходной экскурсии по своему офису во дворце Планалто. На видео видно перевернутую мебель и беспорядок в офисах вдоль коридора.