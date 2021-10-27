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Питерец.ру » События в мире » Сенаторы Бразилии проголосовали за вынесение уголовного обвинения против Болсонару

Сенаторы Бразилии проголосовали за вынесение уголовного обвинения против Болсонару

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Бразильская комиссия, расследующая действия правительства против Covid-19, проголосовала за обвинения против Болсонару

Бразильская комиссия, расследующая действия правительства по борьбе с пандемией Covid-19, проголосовала за обвинения, в том числе против президента Жаира Болсонару.
Семь из одиннадцати сенаторов комиссии проголосовали во вторник вечером в поддержку рекомендаций, содержащихся в 1288-страничном отчете о пандемии. В документе содержится призыв к предъявлению обвинений двум компаниям и 78 физическим лицам, включая Болсонару, в связи с огромным ущербом, нанесенным пандемией стране.
Более 605000 человек умерли от Covid-19 в Бразилии - второе место по количеству смертей в мире после США.

В отчете утверждается, что правительство Болсонару допустило распространение смертельного коронавируса по стране в неудачной попытке добиться коллективного иммунитета. Он рекомендует лично предъявить президенту обвинение в девяти преступлениях, включая подстрекательство к преступлению, шарлатанство и преступления против человечности.

Болсонару неоднократно отклонял расследование комиссии и итоговый отчет как политически мотивированное.
Окончательный документ - результат шести месяцев расследования - теперь будет отправлен в Генеральную прокуратуру Бразилии. Однако генеральный прокурор Аугусто Арас считается союзником президента, и от него не ожидается предъявления обвинений.
Ожидается, что комиссия также направит копию отчета в Международный уголовный суд в Гааге.

«Абсурдно то, что сделали эти парни»

Докладчик комиссии сенатор Ренан Калхейрос впервые представил отчет публично на прошлой неделе.
Во вторник он сказал, что в документе ответственность за неконтролируемую пандемию возлагается на многих в Бразилии, но главную ответственность несет Болсонару.

«Это (ответственность) в основном этот президент, этот серийный убийца, у которого есть смертельное принуждение и который продолжает повторять все, что он делал раньше», - сказал Калхейрос на пресс-конференции во вторник утром.

Болсонару уже отверг выводы комиссии как предвзятые и в понедельник пожаловался на отчет во время интервью местному радиоведущему в Мату-Гросу-ду-Сул.

«Они заклеймили меня как преступника геноцида, шарлатана, фальсификатора документов и истребителя. То, что сделали эти ребята, - это абсурд », - сказал Президент, имея в виду депутатов, участвовавших в комиссии.

Болсонару давно преуменьшает серьезность коронавируса и аргументирует необходимость сделать приоритетом экономическое здоровье Бразилии. В 2020 году он дал положительный результат на Covid-19.

Источник: CNN
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