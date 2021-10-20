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Питерец.ру » События в мире » Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару

Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару

Бразильские сенаторы, расследующие действия президента Жаира Болсонару в связи с пандемией, решили во вторник отозвать рекомендации по обвинениям в массовом убийстве и геноциде против него, сообщает филиал CNN Brasil.
Обвинения впервые появились в почти 1200-страничном проекте отчета, который просочился на CNN представителем бразильского сенатского парламентского комитета по расследованию пандемии (CPI).
В проекте отчета фактически обвиняется политика Болсонару в гибели более 300000 бразильцев, что составляет половину общего числа погибших от COVID-19 в стране, которое является самым высоким в мире после США.

Поздно во вторник, в конце встречи, президент CPI сенатор Омар Азиз сказал, что обвинения в геноциде коренного населения Бразилии должны быть исключены из текста из-за отсутствия консенсуса.

«Мы договорились о геноциде, который сняли. Думаю, так к лучшему. (Автор отчета) Сенатор Ренан Калхейрос слышал аргументы от всех, это было очень ясно », - сказал Азиз репортерам.

Вице-президент CPI сенатор Рэндольф Родригес сказал, что рекомендация по обвинению в «массовом убийстве» также будет снята и заменена обвинениями в «эпидемии, которая привела к смерти», сообщает CNN Brasil.
Болсонару по-прежнему придется отвечать на обвинения в преступлениях против человечности, подстрекательстве к совершению преступлений и «шарлатанстве» в связи с его борьбой с пандемией.
Ожидается, что окончательный документ будет официально представлен в сенате Бразилии в среду, а голосование состоится на следующей неделе.

Офис Болсонару не сразу ответил на запрос CNN о комментариях. Президент, который будет переизбран в следующем году, ранее критиковал расследование его борьбы с пандемией как политически мотивированное.
В июле Болсонару обвинил CPI в игнорировании других обвинений в коррупции в Бразилии, чтобы сосредоточиться на нем и его правительстве.

«Они хотят обвинить меня в геноциде. А теперь скажите мне, в какой стране не погибли люди? Этот индекс потребительских цен не заслуживает доверия », - сказал Болсонару.

Он также сказал тогда, что «сожалеет о погибших, но у здоровых людей мало шансов умереть».
Болсонару давно преуменьшает серьезность вируса и аргументирует необходимость сделать приоритетом экономическое здоровье Бразилии. В 2020 году он дал положительный результат на Covid-19.

Источник: CNN
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