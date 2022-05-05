Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал Леонардо ДиКаприо, заявив, что актеру лучше «держать рот на замке» после того, как он высказался об экологической важности Амазонки. Тропический лес подвергся серьезной вырубке с тех пор, как Болсонару вступил в должность и ослабил свою защиту окружающей среды.

Болсонару сделал свои комментарии во вторник группе сторонников, собравшихся перед дворцом Альворада, официальной президентской резиденцией.

«Теперь ДиКаприо должен знать, что именно президент Всемирной торговой организации сказал, что без бразильского агробизнеса мир будет голодать», — сказал Болсонару.

«Так что лучше ДиКаприо держит рот на замке, чем нести чепуху».

Ответ Болсонару последовал после серии твитов ДиКаприо, убежденного активиста в области защиты окружающей среды и климата, за последние несколько дней, в которых он призвал молодых бразильцев зарегистрироваться для голосования на октябрьских выборах.

«Бразилия является домом для Амазонки и других экосистем, критически важных для изменения климата», — написал он на прошлой неделе. «То, что там происходит, имеет значение для всех нас, и голосование молодежи играет ключевую роль в обеспечении перемен для здоровой планеты».

Затем он призвал молодых людей искать дополнительную информацию о регистрации на веб-сайте Olha o Barulhinho, который предлагает пошаговые инструкции о том, как зарегистрироваться.

На следующий день президент Жаир Болсонару процитировал твит Ди Каприо: «Спасибо за поддержку, Лео! Очень важно, чтобы на предстоящих выборах проголосовал каждый бразилец. Наш народ решит, хотят ли они сохранить наш суверенитет над Амазонкой или им будут править мошенники, которые служат особым иностранным интересам. Хорошая работа в «Выжившем».

В Бразилии голосование не является обязательным для лиц в возрасте от 16 до 18 лет. Многие местные артисты и знаменитости просили людей зарегистрироваться и проголосовать на октябрьских президентских выборах.

Фонд Леонардо Ди Каприо «поддерживает проекты по всему миру, направленные на повышение устойчивости к изменению климата, защиту уязвимой дикой природы и восстановление баланса в экосистемах и сообществах, находящихся под угрозой». Он также является представителем ООН по вопросам изменения климата.

Уничтожение крупнейших в мире тропических лесов резко возросло с тех пор, как президент Жаир Болсонару вступил в должность в 2019 году и ослабил защиту окружающей среды, утверждая, что они препятствуют экономическому развитию, которое может сократить бедность в регионе Амазонки.

В октябре группа климатических юристов призвала Международный уголовный суд (МУС) провести расследование в отношении Болсонару в связи с его предполагаемыми нападениями на Амазонку, которые, по их словам, представляют собой «преступления против человечности».

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце бразильским Национальным институтом космических исследований (INPE), доля тропических лесов Амазонки, пострадавших от обезлесения в первые три месяца 2022 года, была самой высокой за всю историю наблюдений.

Согласно отчету INPE, с января по март этого года было уничтожено 941,34 квадратных километра (363 квадратных мили) леса. Это самое большое количество, зарегистрированное за эти месяцы с тех пор, как институт начал отслеживать темпы обезлесения в 2016 году. Расчищенная площадь почти равна площади Далласа, штат Техас.

Исследователи наблюдали увеличение на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было очищено 573,29 квадратных километров (221 квадратных миль).