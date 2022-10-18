Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за «ошибки» в мини-бюджете

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в понедельник извинилась за свой противоречивый мини-бюджет, который обрушил валюту страны, потряс финансовые рынки и привел к увольнению ее министра финансов и ближайшего политического союзника.

В эксклюзивном интервью BBC Трасс настаивала на том, что она возглавит свою Консервативную партию на следующих всеобщих выборах, несмотря на то, что ее правительство находится под огромным давлением со стороны инвесторов и членов партии с тех пор, как в конце сентября был обнародован мини-бюджет.

План, который предлагал необоснованное снижение налогов, огромные государственные займы и освобождение энергетических компаний от налога на непредвиденные расходы, привел к падению фунта стерлингов по отношению к доллару до самого низкого уровня за последние десятилетия.

«Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела действовать, чтобы помочь людям с их счетами за электроэнергию справиться с проблемой высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро», — сказала Трасс Крису Мейсону из BBC. «Я назначила нового канцлера с новой стратегией восстановления экономической стабильности».

В прошлую пятницу Трасс заменила канцлера казначейства Кваси Квартенга Джереми Хантом, бывшим министром кабинета министров, который дважды баллотировался в лидеры.

С тех пор Хант отменила многие из своих самых важных обещаний в ходе предвыборной кампании. Всего через четыре дня после начала работы он сказал, что отменит «почти все» налоговые меры, объявленные три недели назад его предшественником. По его словам, ошеломляющий разворот принесет 32 миллиарда фунтов стерлингов (36 миллиардов долларов).

Предлагаемое снижение базовой ставки подоходного налога с апреля 2023 года отложено «на неопределенный срок». И хотя правительство заявило, что по-прежнему будет гарантировать цены на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий этой зимой, оно не обязуется ограничивать цены после весны следующего года.

«Ни одно правительство не может контролировать рынки, но каждое правительство может дать уверенность в устойчивости государственных финансов», — сказал Хант. «Великобритания всегда будет платить».

Рынки несколько успокоились в последние недели, но только после серьезного вмешательства Банка Англии, просочившихся слухов о том, что мини-бюджет будет отменен, и сообщений, которые оказались правдой, о том, что Квартенг будет уволен.

Эти шаги равносильны разрушению флагманского «плана роста» Трасс и ставят ее в опасное политическое положение.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что заявление Ханта показало, как правительство усложнило жизнь обычным людям, поскольку ставки по ипотечным кредитам и другие расходы по займам резко выросли в последние недели.

«Однако мы должны убедиться, что у нас есть экономическая стабильность, и это должно быть моим приоритетом как премьер-министра. Я действовал в национальных интересах. Я по-прежнему привержен своему видению, но нам придется реализовать его по-другому», — сказала Трасс Би-би-си после того, как ее спросили, «умерло» ли ее видение Британии.

Трасс сказала, что она все еще верит в формулу «высокий рост, низкие налоги», по которой она проводила кампанию, чтобы победить в лидерах Консервативной партии в начале сентября, но сказала, что она признала, что Великобритания столкнулась с «очень трудными обстоятельствами в данный момент».

На вопрос, была ли она «премьер-министром только номинально» после назначения министром финансов, который «выполняет план, который в миллионе миль от вашего собственного», Трасс ответил: «Я знал, что мы должны действовать для защиты экономической стабильности, и именно поэтому я назначил Джереми Ханта».

«Я очень тесно сотрудничал с канцлером в течение последних нескольких дней, чтобы убедиться, что у нас есть правильный пакет, но с моей стороны было бы совершенно безответственно не действовать в национальных интересах так, как я это сделал. ,' она сказала.

Трасс добавила, что было «больно» увольнять ее «друга» Квартенг с поста министра финансов, но сказала, что осталась при своем решении. Она также извинилась перед законодателями своей партии за свои «ошибки», но сказала, что «будет двигаться вперед» и сосредоточится на работе в Великобритании.

По конституции следующие всеобщие выборы не обязательно должны состояться до января 2025 года. Нет никаких гарантий, что Трасс продержится так долго, хотя свержение четвертого лидера консерваторов за чуть более чем шесть лет будет затруднено в краткосрочной перспективе из-за партийных правил, которые защитить ее от проблем лидерства в течение первого года ее премьерства.