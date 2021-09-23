Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно «повзрослеть» и бороться с изменением климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил мировым лидерам в среду на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, человечество должно «вырасти» и заняться проблемой изменения климата.

Джонсон, которого в последний момент добавили к списку выступающих в тот день, резко осудил неадекватную реакцию мира на климатический кризис и призвал человечество «прислушаться к предупреждениям ученых», указав на пандемию Covid-19 как на пример мрачные ученые оказались правы.

«Частями нашего разума мы все еще цепляемся за инфантильную веру в то, что мир создан для нашего удовлетворения и удовольствия», - сказал он. «И мы сочетаем этот нарциссизм с предположением о нашем бессмертии». «Мы считаем, что кто-то другой устранит беспорядок, потому что так всегда поступал кто-то другой», - добавил он. «Мы снова и снова уничтожаем нашу среду обитания, исходя из индуктивного рассуждения, что мы до сих пор справились с этим, и, следовательно, нам это снова сойдет с рук». «Друзья мои, юность человечества подходит к концу и должна прийти к концу».

Джонсон назвал Конференцию ООН по изменению климата, известную как COP26, в Глазго в ноябре, как «поворотный момент для человечества».

По его словам, мировые лидеры должны прибыть в Шотландию, готовые взять на себя необходимые обязательства. Уже «слишком поздно» остановить рост глобальной температуры, но мир все еще может «сдержать этот рост» до 1,5 градусов Цельсия.

Отметка в 1,5 градуса была определена Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата как ключевой переломный момент, после которого резко возрастет риск экстремальной засухи, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что теперь у нас есть примерно 40% шанс достичь этого уровня - даже если временно - в течение следующих пяти лет.

Чтобы предотвратить превышение этого порога, «мы должны коллективно взять на себя обязательство достичь углеродной нейтральности, чистого нуля, к середине века», - заявил Джонсон в среду. «Нам нужно, чтобы все страны, каждый из вас, взяли на себя обязательства по очень существенным сокращениям к 2030 году».

В понедельник премьер-министр провел закрытую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими мировыми лидерами, чтобы призвать страны выделить средства, чтобы помочь развивающимся странам отказаться от ископаемого топлива.

Климат до сих пор был ключевым столпом конференции, и похоже, что призыв Джонсона нашел отклик у других мировых лидеров, обеспокоенных климатическим кризисом. В своем выступлении перед ГА ООН во вторник президент США Джо Байден объявил, что США удвоят свои финансовые обязательства, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом.

На встрече с Байденом во вторник Джонсон назвал выступление президента США «самым важным сегодня».

Президент Китая Си Цзиньпин также дал новое важное обещание прекратить строительство угольных проектов за рубежом и увеличить финансовую поддержку проектов зеленой и низкоуглеродной энергетики в других развивающихся странах.