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Питерец.ру » События в мире » Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет

Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла самого высокого уровня за три десятилетия

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла самого высокого уровня за три десятилетия, оказывая давление на домохозяйства, которые уже столкнулись с огромным ростом затрат на энергию.
Инфляция выросла до 5,4% в декабре, сообщило в среду Управление национальной статистики, что является самым высоким показателем с 1992 года. Наибольший рост цен был на транспорт, продукты питания и напитки, мебель, жилье и товары для дома.
В настоящее время цены растут намного быстрее, чем зарплаты, что затрудняет сведение концов с концами домохозяйствам. Заработная плата выросла в годовом исчислении всего на 3,8% в декабре.

На подходе гораздо больше боли. Британские потребители столкнутся с резким ростом затрат в апреле, когда будут подняты ограничения на цены на энергоносители и увеличены налоги. По данным Bank of America, в этом году домохозяйства будут платить на 790 фунтов стерлингов (1075 долларов США) больше за отопление и освещение своих домов.

«Не секрет, что инфляция будет расти еще больше», — заявил в среду Пол Дейлс, главный экономист Capital Economics в Великобритании.

Он ожидает, что инфляция потребительских цен превысит 7% в апреле и останется выше 4% в течение всего этого года.

В декабре Банк Англии стал первым крупным центральным банком, поднявшим процентные ставки с начала пандемии. Но рост цен заставит политиков действовать еще более агрессивно. Дейлс ожидает, что Банк Англии повысит ставку в феврале до 0,5%.
Премьер-министр Борис Джонсон столкнулся с призывами сделать больше, чтобы помочь домохозяйствам. Основная оппозиционная Лейбористская партия, например, предложила ввести налог на непредвиденные расходы компаний, добывающих нефть и газ из Северного моря, что помогло бы компенсировать рост цен на энергоносители.

Источник: CNN
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