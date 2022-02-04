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Питерец.ру » События в мире » Четверо ключевых помощников Бориса Джонсона уволились, что стало последним ударом по премьер-министру Великобритании

Четверо ключевых помощников Бориса Джонсона уволились, что стало последним ударом по премьер-министру Великобритании

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Четыре главных помощника Бориса Джонсона ушли в отставку в четверг

Четыре главных помощника Бориса Джонсона ушли в отставку в четверг, что стало последней неудачей для британского премьер-министра, правительство которого в последние дни было втянуто в скандал.
Глава политического отдела Джонсона Мунира Мирза, руководитель аппарата Дэн Розенфилд, главный личный секретарь Мартин Рейнольдс и директор по связям с общественностью Джек Дойл покинули свои посты в четверг, всего через несколько дней после того, как расследование показало, что на Даунинг-стрит проходило несколько вечеринок, в то время как остальные Соединенное Королевство жило в соответствии со строгими правилами блокировки Covid-19.
Отчет, опубликованный в понедельник, раскрывает многочисленные вечеринки и культуру чрезмерного употребления алкоголя на Даунинг-стрит. Автор отчета, старший государственный служащий Сью Грей, заявила, что в правительстве Джонсона произошел «провал руководства».

«На фоне пандемии, когда правительство просило граждан принять далеко идущие ограничения на их жизнь, некоторые действия, связанные с этими собраниями, трудно оправдать», — говорится в отчете.

Уход Мирзы является самым значительным. Она была одним из давних союзников Джонсона и ключевым политическим игроком, который помог сформировать платформу премьер-министра, что сделало ее непопулярным среди других членов его правящей Консервативной партии.
В то время как уход Дойла был ожидаем, отставки Розенфилда и Рейнольдса оформляются как часть встряски, которая, по словам Джонсона, последует за разоблачениями из отчета, опубликованного в понедельник.

Мирза сказала, что ее решение было мотивировано неоднозначными комментариями премьер-министра о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кейре Стармере.
В понедельник Джонсон заявил, что Стармер, будучи директором прокуратуры, не смог привлечь к ответственности самого известного педофила Великобритании Джимми Сэвилла. Стармер в среду обвинил премьер-министра в том, что он «повторяет теории заговора жестоких фашистов, чтобы попытаться заработать дешевые политические очки».
Мирза сказала в своем заявлении об отставке, что, по ее мнению, «со стороны Джонсона было неправильно» намекать на этой неделе, что Кейр Стармер несет личную ответственность за то, что позволил Джимми Сэвилу избежать правосудия. Для этого утверждения не было справедливых или разумных оснований».

«Сегодня вы пытались прояснить свою позицию, но, несмотря на мои просьбы, вы не извинились за обманчивое впечатление, которое произвели», — добавил Мирза.

Джонсон сказал журналисту британского Channel 5 News, что ему «жалко потерять» Мирзу, который проработал с премьер-министром 14 лет. Джонсон сказал, что не согласен с утверждением Мирзы о том, что его комментарии о Стармере неуместны.

Источник: CNN
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