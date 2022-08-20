Великобритания с каждым днем ​​все глубже погружается в кризис

Соединенное Королевство переживает лето страданий, поскольку его любимая служба здравоохранения погружается в кризис, инфляция стремительно растет, водопроводные краны пересыхают, а поезда останавливаются из-за забастовок. При этом правительства нигде не видно.

Ощущение краха только нарастает; лидеры здравоохранения в пятницу выпустили мрачное предупреждение о «гуманитарном кризисе» без каких-либо действий, чтобы остановить рост цен на энергоносители зимой.

Мэтью Тейлор, исполнительный директор Национальной конфедерации служб здравоохранения, заявил в своем заявлении, что многие «могут столкнуться с ужасным выбором между отказом от еды для обогрева своих домов и необходимостью жить в холодных, сырых и очень неприятных условиях… Эти вспышки будут забастовка как раз в тот момент, когда NHS, вероятно, переживет самую тяжелую зиму за всю историю наблюдений».

Крайне необычное вмешательство произошло после нескольких недель предупреждений о том, что Великобритания находится только в начале самого серьезного кризиса стоимости жизни за многие поколения.

Инфляция превысила 10% в начале этой недели, что создало большую нагрузку на домохозяйства, которые уже с трудом сводят концы с концами. Страна находится на пути к рецессии, и ожидается, что ВВП продолжит сокращаться до конца года и далее.

Помимо экономической боли, бастуют транспортники и докеры, и есть предупреждения о дальнейших забастовках в государственном и частном секторах. Даже некоторые адвокаты по уголовным делам объявили забастовку, вызвав сбои в и без того переполненных судах.

Однако уходящий премьер-министр Борис Джонсон находится в своем втором отпуске за лето. На вопрос, почему Джонсон не вернулся в Лондон с планом срочных действий, Даунинг-стрит ответила, что следующий премьер-министр должен принять основные планы расходов.

Замена Джонсона — либо Лиз Трасс, нынешний министр иностранных дел, либо Риши Сунак, бывший министр финансов, чья отставка спровоцировала его окончательное падение, — не будет занимать свои посты до 5 сентября. отойдет в сторону, проигнорировав призывы к нему немедленно покинуть свой пост и позволить новому лидеру заняться правлением.

Следующий премьер-министр будет избран не британской общественностью, а членами правящей Консервативной партии, которая, как считается, насчитывает менее 200 000 человек в стране с населением около 67 миллионов человек.

Это совершенно конституционно правильно. В Великобритании избиратели избирают местного члена парламента. Партия с наибольшим количеством мест — и, если повезет, большинство, необходимое для принятия закона в парламенте, — просит у монарха разрешения на формирование правительства. Обычно лидер этой партии становится премьер-министром.

В 2019 году Джонсон получил большинство в 80 мест в парламенте. Хотя с тех пор это количество уменьшилось, Консервативная партия по-прежнему имеет большинство и, следовательно, все еще может управлять.

Так почему же тогда союзники Джонсона говорят, что следующий премьер-министр должен принять меры по оказанию финансовой поддержки тем, кто страдает от кризиса стоимости жизни, учитывая безотлагательность ситуации и тот факт, что профессиональная государственная служба может работайте над множеством проблем, если так указано.

Представитель правительства сообщил CNN, что, хотя «фискальные решения на ближайшие месяцы будут приниматься следующим премьер-министром, мы продолжаем поддерживать людей напрямую сейчас с помощью финансовой поддержки в рамках нашего существующего пакета в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов, который продолжит поступать в течение нескольких недель. и месяцы вперед, чтобы помочь людям с ростом стоимости жизни».

Но критики всего политического спектра считают, что этого недостаточно и что сейчас необходимо принять более решительные меры.

Дэниел Кавчински, член парламента от консерваторов, который поддерживает Трасса в борьбе за лидерство, считает, что серьезность ситуации означает, что партия должна прекратить борьбу досрочно и назначить нового премьер-министра или предоставить Джонсону возможность действовать сейчас.

«Борьба затянулась, и сейчас нам нужно лидерство. Наблюдение за морским пространством никогда не бывает полезным, когда необходимо принимать важные решения. Так что мы должны либо уполномочить нынешнего лидера действовать, либо мы доводим состязание до конца. Британский народ справедливо ожидает, что мы решим этот кризис», — сказал он CNN.

В возможном предзнаменовании того, что может стать язвительной критикой правительства в будущем, член парламента от лейбористской партии Крис Брайант сказал CNN, что «Джонсон должен принять меры сейчас в связи с кризисом стоимости жизни». Только смесь лени и самодовольства мешает им (консервативным кандидатам в лидеры) действовать».

Оппозиционная Лейбористская партия на этой неделе призвала к немедленному отзыву парламента, чтобы законодатели могли принять незамедлительные меры по замораживанию счетов за электроэнергию, которые в октябре почти удвоятся после того, как регулирующий орган повысит лимит на цены поставщиков.

В письме, направленном Джонсону и двум претендентам на лидерство, депутат Тангам Деббонэр, теневой лидер лейбористов в Палате общин, призвал консерваторов «вернуть парламент рано утром в понедельник, 22 августа, чтобы мы могли заморозить потолок цен на энергоносители сейчас».

Она добавила, что на следующей неделе британский энергетический регулятор объявит о повышении предельных цен на энергоносители. На фоне роста инфляции до 10,1% это не только вызовет у домохозяйств еще большую тревогу, подтолкнув их к еще большему сокращению расходов в преддверии зимы. Но это вызовет еще один шок для нашей экономики. Поскольку предприятия и домашние хозяйства находятся на грани, нам не терпится начать действовать».

Ограничение цен на энергоносители является реализованной правительством мерой поддержки, которая не позволяет энергетическим компаниям взимать с клиентов завышенную плату.

CNN обратился к Даунинг-стрит и нескольким правительственным чиновникам за комментариями по этому предложению, но на момент публикации не получил официального ответа.

Учитывая серьезность того, что должно произойти со страной, даже бывшие союзники Джонсона и закоренелые консерваторы не могут понять, почему правящая партия, похоже, счастлива отступить.

Ни один из кандидатов в лидеры не привел конкретных примеров того, какие конкретные меры будут приняты, чтобы справиться с тем, что для многих станет адской зимой. Циник мог бы сказать, что это потому, что любое решение потребует огромных сумм государственных расходов, что является анафемой для традиционных консервативных членов, которые выберут следующего премьер-министра.

Это также может быть связано с тем, что государственные расходы в таком масштабе нельзя объяснить в одном ряду с обещаниями о немедленном снижении налогов и отказом от повышения налогов для крупного бизнеса, включая энергетические компании, для финансирования выхода из кризиса.

Однако вскоре преемнику Джонсона придется ответить перед более широкой группой критиков. Во-первых, их политические оппоненты в парламенте. Затем широкая публика у урны для голосования.

Бездействие, поскольку страшные предупреждения приходят каждую неделю, может стать смертельной ошибкой, которая будет стоить консерваторам следующих всеобщих выборов. И после более чем десятилетнего пребывания у власти было бы слишком сложно просить общественность простить их за лунатизм в кризис.