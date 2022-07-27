Адвокаты заявили, что Бриттни Гринер даст показания в суде в России

Звезда WNBA Бритни Гринер даст показания в рамках судебного разбирательства по делу о наркотиках в России в среду, заявили ее адвокаты, поскольку ее защита заявила, что масло каннабиса, найденное в ее багаже, предназначалось для медицинских целей.

«Завтра Гринер даст показания, и после этого ее решение, будет она отвечать на какие-либо вопросы или нет», — заявил во вторник CNN адвокат Гринер Александр Бойков. У прокуратуры также будет возможность допросить Гринер.

Двукратная олимпийская чемпионка во вторник ненадолго предстала перед Химкинским судом Московской области, где ее защита представила доказательства.

31-летняя Гринер ранее в этом месяце признала себя виновной в хранении наркотиков, но Государственный департамент США заявил, что ее задержали неправомерно. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сторонники Гринер призвали к ее освобождению из-за опасений, что ее используют в качестве политической пешки в войне России с Украиной.

На слушаниях во вторник, которые длились около часа, нарколог, приглашенный адвокатами Гринер, заявил, что на основании рецепта игрока WNBA, вероятно, Гринер использовала масло каннабиса, найденное в ее багаже, в медицинских целях, а не в развлекательных целях.

Нарколог Михаил Тетюшкин пояснил, что «медицинский каннабис является популярным средством лечения именно среди спортсменов» во многих странах за пределами России.

Тетюшкин представил суду информацию об употреблении медицинской марихуаны спортсменами, заявив, что частое употребление каннабиноидов несовместимо с профессиональным спортом из-за эффекта релаксации и торможения времени реакции.

Во вторник он также заявил суду, что не существует глобального стандарта количества каннабиноидов в медицинской марихуане.

Адвокат Гринера Мария Благоволина заявила суду, что первоначальный отчет свидетеля-эксперта обвинения был «непоследовательным» и не соответствовал научным и юридическим стандартам.

Благоволина заявила, что отчет свидетеля-эксперта обвинения не определяет количественное содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в масле каннабиса, найденном в багаже ​​Гринер. ТГК является основным психоактивным веществом в каннабисе.

Когда слушание завершилось, Благоволина сказала, что Тетюшкин «объяснил, что в разных странах, а именно в США, медицинский каннабис является популярным средством лечения именно среди спортсменов».

«Таким образом, имея рецепт, Бритни могла использовать его в медицинских, а не в развлекательных целях», — добавила Благоволина.

На состоявшемся во вторник слушании, пятом по уголовному делу Гринера, присутствовала временный поверенный в делах посольства США Элизабет Руд.

Выступая перед прессой за пределами суда, Руд сообщил журналистам, что Гринер подтвердила, что у нее все хорошо, «насколько можно ожидать при данных обстоятельствах».

Ожидается, что судебный процесс завершится в начале следующего месяца, заявили адвокаты Гринер.