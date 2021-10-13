Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота

Свергнутый президент Мьянмы заявил во вторник, что военные пытались заставить его отказаться от власти за несколько часов до государственного переворота 1 февраля, предупредив его, что в случае отказа он может серьезно пострадать, по словам его адвоката.
Свидетельские показания Вина Мьинта - его первые публичные комментарии после его свержения - оспаривают настойчивые утверждения военных о том, что государственного переворота не было и что власть была законно передана генералам действующим президентом.
Вин Мьин давал показания вместе с Аунг Сан Су Чжи, лауреатом Нобелевской премии мира и фактическим лидером правительства до переворота, на суде во вторник по обвинению в подстрекательстве, основанном на письмах с их именами, которые были отправлены в посольства с призывом не признавать хунта.
Вин Мьинт, который был главой государства Мьянмы, сообщил суду в столице Нейпьидо, что 1 февраля к нему подошли высокопоставленные военные и сказали ему уйти в отставку из-за плохого состояния здоровья.
Представитель правящего военного совета Мьянмы не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию во вторник.
Кхин Маунг Зау сказал, что защита отвергла обвинения против Вин Мьинт и Су Чжи, поскольку они содержались без связи с внешним миром.
Вин Мьин и Су Чжи отклонили несколько обвинений против них как ложные. Адвокат, представлявший их обоих, сказал, что Су Чжи предложила обнародовать показания во вторник.
Мьянма раздирается насилием и экономическим параличом с тех пор, как армия вмешалась, чтобы помешать Су Чжи сформировать новое правительство, через три месяца после того, как ее партия была переизбрана в результате уверенного переизбрания.
Генералы заявили, что выборы были омрачены фальсификациями, угрожающими суверенитету страны.
Вице-президент Мьинт Све, бывший армейский офицер, был приведен к присяге в качестве президента 1 февраля и немедленно передал военным полномочия по надзору за чрезвычайным положением.
Хунта публично не раскрывает, как Мьинт Све принял президентство от Вин Мьинта.