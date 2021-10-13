Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота

Свергнутый президент Мьянмы заявил во вторник, что военные пытались заставить его отказаться от власти за несколько часов до государственного переворота 1 февраля, предупредив его, что в случае отказа он может серьезно пострадать, по словам его адвоката.

Свидетельские показания Вина Мьинта - его первые публичные комментарии после его свержения - оспаривают настойчивые утверждения военных о том, что государственного переворота не было и что власть была законно передана генералам действующим президентом.

Вин Мьин давал показания вместе с Аунг Сан Су Чжи, лауреатом Нобелевской премии мира и фактическим лидером правительства до переворота, на суде во вторник по обвинению в подстрекательстве, основанном на письмах с их именами, которые были отправлены в посольства с призывом не признавать хунта.

Вин Мьинт, который был главой государства Мьянмы, сообщил суду в столице Нейпьидо, что 1 февраля к нему подошли высокопоставленные военные и сказали ему уйти в отставку из-за плохого состояния здоровья.

«Президент отклонил их предложение, заявив, что у него хорошее здоровье», - сказал адвокат Кхин Маунг Зау в текстовом сообщении на английском языке, отправленном репортерам со ссылкой на свои показания. «Офицеры предупредили его, что отказ причинит ему много вреда, но президент сказал им, что он скорее умрет, чем согласится».

Представитель правящего военного совета Мьянмы не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию во вторник.

Кхин Маунг Зау сказал, что защита отвергла обвинения против Вин Мьинт и Су Чжи, поскольку они содержались без связи с внешним миром.

Вин Мьин и Су Чжи отклонили несколько обвинений против них как ложные. Адвокат, представлявший их обоих, сказал, что Су Чжи предложила обнародовать показания во вторник.

Мьянма раздирается насилием и экономическим параличом с тех пор, как армия вмешалась, чтобы помешать Су Чжи сформировать новое правительство, через три месяца после того, как ее партия была переизбрана в результате уверенного переизбрания.

Генералы заявили, что выборы были омрачены фальсификациями, угрожающими суверенитету страны.

Вице-президент Мьинт Све, бывший армейский офицер, был приведен к присяге в качестве президента 1 февраля и немедленно передал военным полномочия по надзору за чрезвычайным положением.

Хунта публично не раскрывает, как Мьинт Све принял президентство от Вин Мьинта.