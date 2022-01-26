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Питерец.ру » События в мире » Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях

Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Совет по наркотикам Таиланда во вторник заявил, что удалит каннабис из своего списка наркотиков

Совет по наркотикам Таиланда во вторник заявил, что удалит каннабис из своего списка наркотиков, что позволит домохозяйствам выращивать это растение.
Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану в 2018 году для медицинского использования и исследований.
Согласно новому правилу, люди могут выращивать растения каннабиса дома после уведомления своего местного правительства, но каннабис нельзя использовать в коммерческих целях без дополнительных лицензий, заявил журналистам министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Правило должно быть опубликовано в официальном Королевском вестнике, и должно пройти 120 дней, прежде чем домашние растения каннабиса станут легальными.

Между тем, министерство здравоохранения на этой неделе представит в парламент отдельный законопроект, в котором содержится подробная информация о законном использовании каннабиса, включая его производство и коммерческое использование, включая рекомендации по использованию в рекреационных целях.
Выращенный в домашних условиях каннабис должен использоваться в медицинских целях, таких как традиционная медицина, пищевые продукты и наркотики, заявил ранее Пайсал Данкхум, и что будут проводиться выборочные проверки.
Законопроект предусматривает наказание за выращивание каннабиса без уведомления правительства штрафом в размере до 20 000 бат (605,33 доллара США) и предусматривает штраф в размере до 300 000 бат или три года тюремного заключения или и то, и другое за продажу без лицензии.

Этот шаг является последним шагом в плане Таиланда по продвижению каннабиса в качестве товарной культуры. По данным Всемирного банка, около трети его рабочей силы занято в сельском хозяйстве.
Тайские компании по производству напитков и косметики в прошлом году поспешили запустить продукты с коноплей и КБД, соединением, которое не дает пользователям кайфа, после того, как их использование было одобрено для потребительских товаров.

Источник: CNN
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