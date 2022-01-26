Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях

Совет по наркотикам Таиланда во вторник заявил, что удалит каннабис из своего списка наркотиков, что позволит домохозяйствам выращивать это растение.

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану в 2018 году для медицинского использования и исследований.

Согласно новому правилу, люди могут выращивать растения каннабиса дома после уведомления своего местного правительства, но каннабис нельзя использовать в коммерческих целях без дополнительных лицензий, заявил журналистам министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Правило должно быть опубликовано в официальном Королевском вестнике, и должно пройти 120 дней, прежде чем домашние растения каннабиса станут легальными.

Между тем, министерство здравоохранения на этой неделе представит в парламент отдельный законопроект, в котором содержится подробная информация о законном использовании каннабиса, включая его производство и коммерческое использование, включая рекомендации по использованию в рекреационных целях.

Выращенный в домашних условиях каннабис должен использоваться в медицинских целях, таких как традиционная медицина, пищевые продукты и наркотики, заявил ранее Пайсал Данкхум, и что будут проводиться выборочные проверки.

Законопроект предусматривает наказание за выращивание каннабиса без уведомления правительства штрафом в размере до 20 000 бат (605,33 доллара США) и предусматривает штраф в размере до 300 000 бат или три года тюремного заключения или и то, и другое за продажу без лицензии.

Этот шаг является последним шагом в плане Таиланда по продвижению каннабиса в качестве товарной культуры. По данным Всемирного банка, около трети его рабочей силы занято в сельском хозяйстве.

Тайские компании по производству напитков и косметики в прошлом году поспешили запустить продукты с коноплей и КБД, соединением, которое не дает пользователям кайфа, после того, как их использование было одобрено для потребительских товаров.