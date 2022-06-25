Стрельба в Осло возле гей-бара расследуется как терроризм

Ежегодный гей-парад в Осло был отменен в субботу из-за смертельной стрельбы в гей-баре, который норвежская полиция расследует как возможный теракт.

Два человека были убиты и еще восемь госпитализированы после стрельбы возле лондонского паба, который описывает себя на своем веб-сайте как «крупнейшее заведение для геев и лесбиянок в Осло».

Полиция получила несколько звонков о стрельбе в 1:14 по местному времени и через несколько минут прибыла на место происшествия. Полиция сообщила, что подозреваемый мужчина был задержан через три минуты после прибытия.

Подозреваемый, обвиняемый в терроризме, является гражданином Норвегии, родом из Ирана, и был «известен полиции», но до сих пор получил лишь «незначительные обвинительные приговоры», заявил журналистам прокурор Кристиан Хатло в субботу в Осло.

Служба внутренней разведки Норвегии заявила, что работает над выяснением того, могут ли быть запланированы новые акты насилия после стрельбы. Служба безопасности полиции Норвегии (PST) объявила в субботу в твиттере, что она «информирована о стрельбе в Осло в субботу».

«Сейчас мы передаем всю имеющуюся у нас соответствующую информацию в полицейский участок Осло и работаем над выяснением того, могут ли быть запланированы новые акты насилия. В настоящее время у нас нет никаких указаний на это», — говорится в сообщении PST.

Хатло сказал, что полиция предъявила подозреваемому обвинение в «убийстве, покушении на убийство и террористических актах».

Он сказал, что обвинение в терроризме было оправдано на основании количества раненых и погибших людей, количества мест преступления и «общей оценки», указывающей на то, что обвиняемый намеревался «вызвать серьезный страх у населения».

По словам Хатло, во время пресс-конференции полиция пыталась допросить подозреваемого, но пока безуспешно. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, и полиция сообщила CNN, что в настоящее время других подозреваемых нет.

Что касается обвинений, Хатло сказал, что власти увидят, «что покажет расследование».

По данным полиции, во время стрельбы подозреваемый был вооружен двумя пистолетами. Они не подтвердили, какое оружие он использовал, в связи с незавершенным расследованием.



