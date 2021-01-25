На севере Петербурга по факту хулиганской стрельбы возбуждено уголовное дело

Ночью минувшей субботы в 01.46 к полицейским поступило сообщение о стрельбе у дома 84 по проспекту Луначарского. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 21-летний неработающий петербуржец во время внезапной ссоры с двумя мужчинами, 42 и 37 лет, произвел несколько выстрелов вверх из, предположительно, травматического пистолета.

Стрелок был задержан на месте происшествия. Полицейские изъяли у злоумышленника травматический пистолет, принадлежащий другому человеку и лицензия на который истекла еще в 2015 году.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, задержан на основании статьи 91 УПК РФ.