В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Omicron

По крайней мере, 13 человек в Осло заразились вариантом коронавируса Omicron после корпоративной рождественской вечеринки, описанной как «событие суперпредставителя», и их число может вырасти до более 60 случаев, заявили власти в пятницу.

Вспышка произошла на рождественской вечеринке 26 ноября, организованной компанией Scatec, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, которая имеет предприятия в Южной Африке, где этот вариант был впервые обнаружен.

«Эта вечеринка стала грандиозным событием», - сказал Рейтер по электронной почте Пребен Аавитсланд, старший врач Норвежского института общественного здравоохранения. «Наша рабочая гипотеза состоит в том, что по крайней мере половина из 120 участников были инфицированы вариантом Omicron во время вечеринки. На данный момент это самая крупная вспышка вируса Омикрон за пределами Южной Африки».

По словам Аавитсланда, помимо людей, инфицированных на вечеринке, два человека, живущие на западном побережье страны, и два человека, находящиеся на карантине в аэропорту Осло, были подтверждены как носители варианта коронавируса Omicron.

Вспышка побудила норвежское правительство вновь ввести некоторые общенациональные ограничения для сдерживания распространения Covid-19.

По всей Европе компании отменяют планы рождественских вечеринок из-за появления варианта Omicron.

Вечеринка

Первый человек в Осло подтвердил, что инфицирован, присутствовал на вечеринке, на которую по крайней мере один сотрудник только что вернулся из Южной Африки. Все участники были полностью вакцинированы и перед мероприятием дали отрицательный результат.

«Органы здравоохранения подтвердили еще 12 случаев заболевания Омикроном в Осло после вспышки», - говорится в заявлении города Осло. «На сегодняшний день после секвенирования подтверждено 13 случаев применения препарата Омикрон. Ожидаются новые случаи».

Органы здравоохранения заявили, что у инфицированных до сих пор наблюдались легкие симптомы, ни один из них не был госпитализирован.

«Еще слишком рано говорить о том, отличается ли клиническая картина болезни при инфекциях Омикрон от инфекций Дельта», - сказал Аавитсланд. «Ни у одного из пациентов нет серьезных симптомов; никто не госпитализирован. Однако это неудивительно, учитывая юный возраст участников».

Scatec сказал, что следовал советам властей на протяжении всей пандемии. Он также заявил, что основное внимание уделяется заботе о своих сотрудниках и ограничению распространения вируса.