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Питерец.ру » События в мире » Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»

Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Немецкая полиция провела обыск в нескольких домах в Дрездене в среду утром после обнаружения планов убийства губернатора

Немецкая полиция провела обыск в нескольких домах в Дрездене в среду утром после обнаружения планов убийства губернатора земли Саксония Михаэля Кречмара, заявили власти.
В заявлении полиции Саксонии говорится, что поиски были нацелены на отдельных членов группы в приложении для обмена сообщениями Telegram, которые, как сообщается, обсуждали планы убийства губернатора и других членов правительства из-за их политики вакцины против Covid-19.
Немецкий телеканал-расследователь ZDF Frontal 21 впервые сообщил о предполагаемом заговоре в прошлый вторник. Полиция Саксонии сообщила, что новость послужила поводом для официального расследования группы Telegram Dresden Offlinevernetzung, что на немецком языке означает Dresden Offline Networking.

Следователи обнаружили сообщения, в которых люди «рассказывали о планах убийства губернатора Саксонии и других членов правительства Саксонии». Некоторые отдельные члены группы намекнули, что якобы у них было «боевое оружие и арбалеты», сообщила полиция.

Кай Андерс, представитель государственной службы уголовных расследований Саксонии, сказал, что во время рейдов были обнаружены части оружия. В том числе части арбалетов. Однако власти все еще изучают, «можно ли из этих частей собрать оружие, способное стрелять».
Андерс не подтвердил, производились ли аресты во время рейдов ранним утром.
Губернатор Саксонии Майкл Кречмар осудил предполагаемый заговор в своем официальном аккаунте в Twitter. «Пришло время действовать. Наша демократия должна быть защищена », - сказал Кречмар. «Группы в Telegram, которые сеют разобщенность и демагогию, должны быть продемонстрированы свои пределы».
Как сообщает Reuters, протесты против новых ограничений для непривитых и планов сделать уколы обязательными для некоторых групп в Германии в последнее время стали более ожесточенными, с участившимися нападениями на врачей, политиков и журналистов.
С 16 марта вакцинация станет обязательной для людей, работающих в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях.

По данным Reuters, в последние недели в Саксонии, которая занимает второе место по количеству новых случаев коронавируса в Германии и самый низкий уровень вакцинации, противники ограничений на коронавирус.
В прошлом месяце группа протестующих провела митинг, освещенный факелами, возле дома министра внутренних дел Саксонии, что многие расценили как скрытую угрозу насилия в отношении нее.

Источник: CNN
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