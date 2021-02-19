Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19

Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в Западном военном округе прошли полную вакцинацию первым зарегистрированным в мире российским препаратом от короновирусной инфекции.

Добровольная вакцинация военнослужащих и членов их семей первым и вторым компонентом прошла на территории медицинских пунктов Северо-Западного, Центрального и части Приволжского федеральных округов, куда вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была доставлена наземным и воздушным транспортом из Московской и Ленинградской области в специальных термоконтейнерах. В медицинских пунктах объединений, соединений и воинских частей Западного военного округа были организованы все условия для хранения вакцины и медицинского осмотра военнослужащих и членов их семей для выявления противопоказаний.

Перед проведением добровольной вакцинации против COVID-19, с военнослужащими и их семьями провели беседы о воздействии российского препарата «Спутник V» на организм. По истечению 3-х недель вакцинируемым был успешно привит второй компонент препарата.

Ожидается очередная вакцинация вторым компонентом более 40 тысяч военнослужащих и членов их семей, после проверки состояния здоровья. Дополнительно Западный военный округ получил свыше 55 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы.