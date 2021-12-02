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Питерец.ру » События в мире » Невакцинированные в Германии скоро могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями на Covid-19

Невакцинированные в Германии скоро могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями на Covid-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Граждане Германии потенциально могут столкнуться с более жесткими ограничениями в отношении коронавируса

Граждане Германии потенциально могут столкнуться с более жесткими ограничениями в отношении коронавируса, поскольку страна изо всех сил пытается сдержать жестокую четвертую волну пандемии.

Уходящий канцлер Ангела Меркель и ее вероятный преемник Олаф Шольц проводят в четверг кризисные переговоры с региональными лидерами, чтобы наметить путь вперед, говорится в заявлении канцлера во вторник.

Вероятно, будут согласованы более жесткие ограничения, многие из которых предназначены для непривитых людей. Цель состоит в том, чтобы снизить уровень инфицирования и снизить нагрузку на койки интенсивной терапии, которые быстро заполняются.

К числу рассматриваемых мер относятся закрытие баров и клубов и ограничение крупных мероприятий. Некоторые сильно пострадавшие регионы Германии уже отменили рождественские ярмарки и запретили непривитым людям посещать общественные места, такие как рестораны, тренажерные залы и места отдыха.

Лидеры Германии также намерены обсудить обязательные прививки. Ранее на этой неделе Шольц дал понять, что поддерживает обязательные прививки от Covid-19. Введение обязательных вакцин должно быть одобрено парламентом.

Предупреждение об интенсивной терапии: в среду в Германии было зарегистрировано 446 смертельных случаев, связанных с Covid-19, - это самое высокое число ежедневных смертей за девять месяцев. Многие больницы изо всех сил пытаются справиться с растущим числом пациентов интенсивной терапии, и немецкие медики предупредили, что заполненность коек интенсивной терапии может скоро превысить ту, которая наблюдалась во время пика прошлой зимы.

Немецкая междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной помощи (Divi) в заявлении в среду предупредила, что к Рождеству в отделении интенсивной терапии могут оказаться около 6000 пациентов с Covid-19, независимо от каких-либо мер, предпринятых лидерами Германии.

По данным Института Роберта Коха (RKI), центра по борьбе с болезнями, в Германии зарегистрировано 73 209 новых случаев заболевания за последние 24 часа.

По данным RKI, более 102000 человек умерли в результате коронавируса в Германии. Со среды по четверг в стране зарегистрировано 388 новых смертей, связанных с Covid-19.

По данным RKI, чуть менее 70% населения Германии полностью вакцинированы.

Источник: CNN
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