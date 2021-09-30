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Питерец.ру » События в мире » Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Бывший президент Франции Николя Саркози, виновный в незаконном финансировании избирательной кампании, приговорен к 1 году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен в четверг к одному году тюремного заключения за незаконное финансирование избирательной кампании во время его неудавшейся попытки переизбрания в 2012 году, что сделало его первым главой французского государства в наше время, получившим два тюремных срока.
Вряд ли Саркози будет отбывать наказание за решеткой: судья сказал, что он может отбывать наказание, надев дома электронный браслет. Все 13 подсудимых признаны виновными.
«Николя Саркози знал предел расходов», - сказал судья. «Он знал, что не должен превышать его».

Выступая в четверг за пределами зала суда, адвокат Саркози Тьерри Херцог сказал французским СМИ, что он будет подавать апелляцию.

Это второе уголовное дело в отношении Саркози. В марте он был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из которых были отсрочены, за коррупцию и распространение влияния. 66-летний мужчина подал апелляцию на мартовский приговор.

Уголовное расследование, которое было начато в марте 2014 года, было выявлено, что кампания Саркози потратила более 54 миллионов долларов во время кампании с использованием фальшивых счетов, что намного превышает предел в 24 миллиона долларов, установленный французским избирательным законодательством.
Саркози вел длительную судебную тяжбу, пытаясь предотвратить судебное разбирательство, но его апелляция была отклонена в конце 2018 года, а судебный процесс начался 20 мая 2021 года, после того как он был отложен на два месяца из-за госпитализации адвоката ключевого обвиняемого из-за Covid-19. .
Юридический потолок средств на избирательную кампанию был хорошо известен в предвыборной команде Саркози. 7 марта 2012 года они получили свою первую служебную записку от своих бухгалтеров, в которой они предупреждались о быстро растущем росте расходов на кампанию и призывали их «скорректировать траекторию», - сказал Гийом Ламбер, руководитель кампании Саркози 2012 года, в интервью телеканалу France 2 ранее в этом интервью. год.

Ламберт сказал, что рассказал Саркози о меморандуме и указал ему на необходимость сократить расходы на предвыборную кампанию, в то время как Саркози утверждал, что не знал о перерасходе средств.
Юридические проблемы Саркози еще не закончились, поскольку французские прокуроры изучают предполагаемое незаконное финансирование избирательной кампании из Ливии. Бывший лидер Ливии, покойный Муаммар Каддафи, якобы предоставил кампании Саркози 2007 года миллионы евро, отправленные в Париж в чемоданах.

Источник: CNN
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