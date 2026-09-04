В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной

Накануне ночью, 3 сентября около 03:00 к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении мужчины на турбазе «Дача у озера» в деревне Удальцово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 32-летнего крымчанина, который во время празднования дня рождения в ходе разгоревшегося конфликта ударил ножом в грудь своего оппонента.

35-летнего пострадавшего жителя Нижегородской области со сквозным повреждением желудка в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный был неоднократно судим.