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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной

В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
В деревне Удальцово празднование дня рождения обернулось поножовщиной и госпитализацией

Накануне ночью, 3 сентября около 03:00 к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении мужчины на турбазе «Дача у озера» в деревне Удальцово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению  задержали 32-летнего крымчанина, который во время празднования дня рождения в ходе разгоревшегося конфликта ударил ножом в грудь своего оппонента.

35-летнего пострадавшего жителя Нижегородской области со сквозным повреждением желудка в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный был неоднократно судим.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ножевое ранение
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