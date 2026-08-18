Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела

16 августа к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о мужчине, который во дворе одного из домов на проспекте Энгельса вел себя неадекватно и громко кричал.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 40-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции выяснили что, незадолго до этого мужчина ударом ноги разбил стеклянную входную дверь здания одного из финансовых учреждений. Размер причиненного ущерба устанавливается.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.