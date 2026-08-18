ента новостей

12:29
Противостояние «Динамо-СПб» со «Спартаком-2» завершилось вничью
11:27
На сцене «Колизея» выступит Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко
11:24
Выставка Евгения Кравцова «Пепел»
11:21
Выставка Ксении Власовой «Женское»
10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
10:44
На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика
10:35
Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела
10:15
В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд
10:12
В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами
10:07
В Петербурге на Ремесленной улице построят детский сад на 200 мест
13:50
В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины
10:57
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР» в Колизей Арене
10:53
В Ленобласти выходец из Средней Азии отобрал велосипед у ребенка
10:47
У жителя Петербурга полицейские обнаружили крупный арсенал
10:27
Конкурс в магистратуру Герценовского университета достиг 50 заявлений на место
10:24
В Петербурге задержан иностранный гражданин, финансировавший экстремистскую организацию
10:05
Концерт памяти Эдуарда Хиля
10:00
«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0
13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
12:15
В Петербурге задержали троих мужчин за вымогательство денег у матери подростка
11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
11:43
Полицейские провели масштабный рейд в Ленобласти
10:00
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
09:58
Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»
14:39
Южное полукольцо станет вдвое шире
10:32
В Петербурге задержан наркодилер с крупной партией синтетики
10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
10:24
В Волосово поймали курьера мошенников, оставившего пенсионерку без накоплений
10:19
В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера
09:54
На Вантовом мосту в середине августа ограничат движение транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела

Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Нетрезвый петербуржец стал фигурантом уголовного дела после дебоша на проспекте Энгельса

16 августа к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о мужчине, который во дворе одного из домов на проспекте Энгельса вел себя неадекватно и громко кричал.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 40-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции выяснили что, незадолго до этого мужчина ударом ноги разбил стеклянную входную дверь здания одного из финансовых учреждений. Размер причиненного ущерба устанавливается. 

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Выборгский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-07-2024, 13:24
На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи
28-08-2024, 14:03
На проспекте Энгельса поймали подозреваемого в разбое
20-12-2024, 11:19
В Петербурге два неадеквата пытались взломать входную дверь отделения банка
18-08-2024, 12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
30-08-2024, 09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
7-02-2024, 10:52
На проспекте Энгельса до смерти избили прохожего

Происшествия на дорогах

14-08-2026, 13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
14-08-2026, 11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
12-08-2026, 10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
11-08-2026, 10:57
На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»
Наверх