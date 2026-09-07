В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских

На площади Стачек инспекторы ДПС попытались остановить мотоцикл «GROX» без государственных регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требование, что привело к погоне. Нарушителя удалось задержать, после чего выяснилось: за рулём находился несовершеннолетний без водительского удостоверения.

В отношении него составлены административные протоколы по ряду нарушений: управление без соответствующей категории прав, отказ от остановки, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, а также другие нарушения ПДД.

Мотоцикл изъят и отправлен на специализированную стоянку. Несовершеннолетний передан сотрудникам органов опеки для дальнейшего разбирательства.

Ответственность за безопасность детей несут в том числе и родители. Именно взрослые должны контролировать, при каких обстоятельствах и кому ребёнок получает доступ к транспортному средству.

Стоит помнить: отсутствие номерного знака, скрытое лицо или попытки замаскироваться не гарантируют безнаказанность. Госавтоинспекция находит нарушителей даже при отсутствии явных опознавательных признаков.