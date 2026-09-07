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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом

В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Колпино местный житель задержан по горячим следам после поножовщины со смертельным исходом

Вечером 5 сентября к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информацию о ножевом ранении мужчины возле сетевого магазина на бульваре Трудящихся.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в результате возникшего конфликта, неизвестный нанес ножевые ранения двум мужчинам, обоих госпитализировали. 33-летний пострадавший местный житель с открытой раной таза после медицинской помощи был отпущен, у 28-летнего жителя города Тельмана Тосненского района Ленобласти была диагностирована колото-резаная рана груди, он скончался в больнице. 

Сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению был задержан 20-летний местный житель. 

В отношении подозреваемого следователи возбудили два уголовных дела – по ч.1 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 п.«а» ст.105 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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