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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово конфликт на остановке закончился поножовщиной

В Парголово конфликт на остановке закончился поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной и задержанием

Вечером 2 августа, около 20:40 к полицейским поступила информация от прохожего о том, что напротив дома 8 по улице Федора Абрамова в Парголово на остановке общественного транспорта 38-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.

Пострадавшего с ранением живота в тяжелом состоянии госпитализировали.

3 августа около 10:35 возле дома 123 по улице Бабушкина сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 64-летнего крановщиак, который в ходе словесного конфликта ножом ранил своего обидчика.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

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