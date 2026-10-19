ента новостей

10:35
В Петербурге за три года отремонтировано 213 квартир детей-сирот
10:09
В Синявино задержали мужчину, который сдал в ломбард украшения своей матери
10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
20:28
«Динамо-СПб» ушло от поражения во Владимире на 93-й минуте
12:30
В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд
12:12
В Авиагородке дорожники завершили ремонт на Стартовой улице
11:55
В Ленобласти на путепроводе в районе Низино полностью перекроют движение
10:29
В Киришах пьяная женщина размахивала ножами в магазине
10:23
Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»
10:20
Выставка «Полный сюр. Эффект Дали»
10:17
Работы на Ладожском мосту ведутся строго по графику
10:11
В Петергофе конфликт в автобусе закончился поножовщиной
10:07
В Петербурге пресечена криминальная деятельность двух теневых банкиров
09:59
«Зенит» одержал победу в матче с «Ахматом» со счетом 3:2
13:44
Мост через Свирь разведут для прохода барже-буксирного состава «Бравый», «Экомарин-3» и «Вулкан»
11:43
В Кронштадте выявили схему организации незаконной миграции
10:02
В Петербурге открыли выставочный проект «Месяц музеев»
09:59
«Динамо-СПб» завершило выступление в Кубке России
09:53
В Петербурге ликвидировали технический центр мошенников
20:42
СКА потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:1
15:17
Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»
15:11
На трассе «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения
15:08
В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»
15:06
Мост через Свирь разведут для прохода по реке ледокола «Капитан Плахин»
10:14
В Кудрово задержали распространителя «синтетики»
10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
20:47
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
20:43
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе конфликт в автобусе закончился поножовщиной

В Петергофе конфликт в автобусе закончился поножовщиной

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Конфликт в автобусе закончился уголовным делом и задержанием

Вечером 17 октября, около 21:20 к полицейским поступила информация от очевидца, который сообщил о нападении с ножом на мужчину у остановки общественного транспорта на улице Константиновской, дом 1, в городе Петергоф.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что конфликт возник в автобусе между двумя пассажирами. По выходе из транспорта на остановке один из них нанес другому ножевое ранение и скрылся.

Пострадавший, 25-летний мужчина, с проникающим ранением брюшной полости в критическом состоянии был доставлен в больницу.

18 октября, около 09:20 сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого в совершении преступления по улице Озерковой, дом 35, в Петергофе. Ранее задержанный уже имел судимость за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Петродворцовый район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-08-2026, 15:17
В Парголово конфликт на остановке закончился поножовщиной
27-07-2026, 10:56
В Петербурге мужчина ранил ножом свою бывшую возлюбленную
8-10-2026, 14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство
8-10-2026, 15:18
В поселке Неппово конфликт пациентов медучреждения закончился поножовщиной
5-10-2026, 12:10
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
22-09-2026, 10:26
В Отрадном задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
Сегодня, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
15-10-2026, 10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
15-10-2026, 10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
Наверх