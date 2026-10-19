В Петергофе конфликт в автобусе закончился поножовщиной

Вечером 17 октября, около 21:20 к полицейским поступила информация от очевидца, который сообщил о нападении с ножом на мужчину у остановки общественного транспорта на улице Константиновской, дом 1, в городе Петергоф.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что конфликт возник в автобусе между двумя пассажирами. По выходе из транспорта на остановке один из них нанес другому ножевое ранение и скрылся.

Пострадавший, 25-летний мужчина, с проникающим ранением брюшной полости в критическом состоянии был доставлен в больницу.

18 октября, около 09:20 сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого в совершении преступления по улице Озерковой, дом 35, в Петергофе. Ранее задержанный уже имел судимость за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.