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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром, 14 сентября около 07:00 на 26-ом километре Мурманского шоссе (трасса Р-21 «Кола»), возле деревни Хапо-Ое, во Всеволожском районе Ленинградской области 69-летний мужчина, управляя автомобилем "SsangYong" в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 

В результате дорожного происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
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