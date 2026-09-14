В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня ранним утром, 14 сентября около 07:00 на 26-ом километре Мурманского шоссе (трасса Р-21 «Кола»), возле деревни Хапо-Ое, во Всеволожском районе Ленинградской области 69-летний мужчина, управляя автомобилем "SsangYong" в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.