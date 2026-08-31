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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера

В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейские Ломоносовского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей несовершеннолетней пассажиркой скутера

Поздним вечером 29 августа, около 22 часов 55 минут на 1-ом километре трассы «Виллози-Расколово-Арропакузи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 42-летний мужчина, управляя автомобилем « Lexus RX330», двигаясь в направлении от пос. Виллози в сторону дер. Рассколово, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении скутером «Yamaha», под управлением 16-летнего ученика 11 класса.

В результате дорожного происшествия 15-летняя девушка-пассажир скутера с многочисленными травмами была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

В отношении водителя иномарки вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ. 

Байкера привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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