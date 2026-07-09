ента новостей

13:13
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на 87-летнюю пенсионерку
13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
12:53
В Ленобласти дебошир бутылкой разбил стекло в рейсовом автобусе
12:47
На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы
12:44
В Невском районе задержали женщину, похитившую телефон
12:39
В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей
11:32
В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина
21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
11:35
В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки
11:28
В Петербурге задержали подростка, работавшего на мошенников
11:21
На Невском проспекте завершается капитальный ремонт дома с химерами и кокошниками
11:12
В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы
11:06
В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой
10:48
В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан
21:07
В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест
21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
15:46
На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение
15:38
Выставка «Безграничные возможности тела»
12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
12:22
На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы
12:19
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью
12:08
В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса
12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
09:43
На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов
12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий

В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП 

7 июля около 12:40 на 25-м километре Новоприозерского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области 46-летний водитель, управляя автомобилем «Инфинити», совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 75-летней женщины, после чего совершил наезд на 51-летнего дорожного рабочего, находившегося на обочине, где проводились ремонтные работы. 

В результате дорожного происшествия 51-летний мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-10-2024, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
14-06-2024, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
4-02-2025, 09:15
На трассе «Петербург-Матокса» в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
23-08-2024, 11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
20-10-2023, 11:55
В Ленобласти «Газель» столкнулась с иномаркой, после чего они влетели в большегруз. Водитель «Газели» погиб

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Сегодня, 12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
Вчера, 21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
6-07-2026, 12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
Наверх