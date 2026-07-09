В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий

7 июля около 12:40 на 25-м километре Новоприозерского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области 46-летний водитель, управляя автомобилем «Инфинити», совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 75-летней женщины, после чего совершил наезд на 51-летнего дорожного рабочего, находившегося на обочине, где проводились ремонтные работы.

В результате дорожного происшествия 51-летний мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.