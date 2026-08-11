В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже

10 августа к полицейским поступило заявление от 30-летнего жителя посёлка Павлово Кировского района Ленинградской области, обнаружившего повреждённое окно квартиры и пропажу 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный проник в квартиру на первом этаже одного из домов по Ленинградскому проспекту, похитил деньги и скрылся.

Вечером того же дня около 17:40 возле дома 1 по Благодатной улице в Отрадном сотрудники полиции задержали подозреваемого — 33-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.