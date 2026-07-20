В Петербурге мужчина ранил двоих мужчин из травматического пистолета во дворе жилого дома

Накануне поздним вечером, 19 июля около 22 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 137 корпус 2 по проспекту Народного Ополчения драка и слышны звуки выстрелов.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 46-летнего мужчину. Сотрудники полиции выяснили, что в ходе внезапно возникшей ссоры он произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в двоих мужчин.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу: один - в тяжёлом состоянии, второй - в среднем. Травматический пистолет у стрелка изъяли.

В отношении задержанного составили административный протокол и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.