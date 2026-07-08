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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки

В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали стрелявшего из пневматической винтовки в Волхове

Накануне ночью, 7 июля около 01:10 к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 2 по улице Юрия Гагарина в городе Волхов неизвестный выстрелил в мужчину и уехал с места происшествия на каршеринговой автомашине.

Прибывшие на место полицейские, установили, что в ходе словесного конфликта неизвестный произвёл выстрел из пневматической винтовки в сторону 34-летнего мужчины. Пострадавшего после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии  отпустили.

В тот же день, 7 июля около 15:35 возле дома 2 по улице Профсоюзной по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Пневматическую винтовку изъяли. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, стрельба
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