В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки

Накануне ночью, 7 июля около 01:10 к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 2 по улице Юрия Гагарина в городе Волхов неизвестный выстрелил в мужчину и уехал с места происшествия на каршеринговой автомашине.

Прибывшие на место полицейские, установили, что в ходе словесного конфликта неизвестный произвёл выстрел из пневматической винтовки в сторону 34-летнего мужчины. Пострадавшего после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили.

В тот же день, 7 июля около 15:35 возле дома 2 по улице Профсоюзной по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Пневматическую винтовку изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.